Водителей Уфы предупреждают о массовых проверках

В Уфе сегодня, 29 декабря, и завтра, 30 декабря, пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Во время рейдов будут пресекать нарушения правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также тем, кто не соблюдает правила перевозки детей.
Автомобилистам категорически рекомендуется не управлять автомобилем в состоянии опьянения. Также следует использовать ремни безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД.