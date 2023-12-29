Водителей Уфы предупреждают о массовых проверках

В Уфе сегодня, 29 декабря, и завтра, 30 декабря, пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото №1 - Водителей Уфы предупреждают о массовых проверках

Во время рейдов будут пресекать нарушения правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также тем, кто не соблюдает правила перевозки детей.

Автомобилистам категорически рекомендуется не управлять автомобилем в состоянии опьянения. Также следует использовать ремни безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД.

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