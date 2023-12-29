В эфире БСТ состоится показ фильма «Ночная школа. Приключение накануне Нового года»

Ринат с Муратом бегают по ночной школе в поисках шапки Айым. Вместо шапки друзья находят себя и понимают, что двери открываются только тем, у кого добрые помыслы. Новая телеистория, снятая детско-юношеским телеканалом «ТАМЫР» о мечтах, поисках себя, огорчениях и радостях детей. Фильм называется «НОЧНАЯ ШКОЛА. Приключение накануне Нового года».
Фильм создали профессионалы, имеющие многочисленные победы на конкурсах федерального масштаба: режиссер-постановщик и автор сценария Адель Сунаргулова, оператор-постановщик Руслан Бикбаев, исполнительный продюсер Гульназ Ишемгулова, оператор Шамиль Каримов, режиссер монтажа Дамир Салимов и другие. Главные роли исполнили школьник: Азамат Дильмухаметов, Данил Галимов, Амина Аллабирдина. Ключевые сцены мюзикла были сняты при содействии Министерства образованияя и науки РБ в 1-й Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии.
Создатели фильма разрешили назвать имена тех, кто исполнил роли учителей. Именитые актеры Хурматулла Утяшев, Урал Аминев, музыкант-мультиинструменталист Зайнетдин, певица Гальсар Байгускарова, тележурналист Альбина Касимханова, известный бегун, учитель Загир Аминев. Но то, какие предметы и как они преподают, узнаете, посмотрев мюзикл 31 декабря в 17:00 на канале БСТ и в 22:00 на канале ТАМЫР.