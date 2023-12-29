В эфире БСТ состоится показ фильма «Ночная школа. Приключение накануне Нового года»

Ринат с Муратом бегают по ночной школе в поисках шапки Айым. Вместо шапки друзья находят себя и понимают, что двери открываются только тем, у кого добрые помыслы. Новая телеистория, снятая детско-юношеским телеканалом «ТАМЫР» о мечтах, поисках себя, огорчениях и радостях детей. Фильм называется «НОЧНАЯ ШКОЛА. Приключение накануне Нового года».

Фото №1 - В эфире БСТ состоится показ фильма «Ночная школа. Приключение накануне Нового года»

В нашей школе «работают» учителями известные актеры, певцы, журналисты. У нас даже вахтер - творческий человек. Нынешний новогодний фильм мы решили снять в формате мюзикла, так как песни, танцы эффективнее доносят до детей содержание и ценности картины. Специально для мюзикла написали интересные современные треки. Песни вместе со звездами исполняют дети вокальной студии телеканала «ТАМЫР». Небольшая съемочная команда смогла создать за короткое время и за более чем скромный бюджет яркую, современную, продвигающую родные ценности историю. Спасибо всем друзьям телеканала «ТАМЫР», которые протянули руку помощи!

Гульназ Кульсарина, автор концепции фильма, директор телеканала «ТАМЫР»

Фильм создали профессионалы, имеющие многочисленные победы на конкурсах федерального масштаба: режиссер-постановщик и автор сценария Адель Сунаргулова, оператор-постановщик Руслан Бикбаев, исполнительный продюсер Гульназ Ишемгулова, оператор Шамиль Каримов, режиссер монтажа Дамир Салимов и другие. Главные роли исполнили школьник: Азамат Дильмухаметов, Данил Галимов, Амина Аллабирдина. Ключевые сцены мюзикла были сняты при содействии Министерства образованияя и науки РБ в 1-й Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии.

Создатели фильма разрешили назвать имена тех, кто исполнил роли учителей. Именитые актеры Хурматулла Утяшев, Урал Аминев, музыкант-мультиинструменталист Зайнетдин, певица Гальсар Байгускарова, тележурналист Альбина Касимханова, известный бегун, учитель Загир Аминев. Но то, какие предметы и как они преподают, узнаете, посмотрев мюзикл 31 декабря в 17:00 на канале БСТ и в 22:00 на канале ТАМЫР.

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