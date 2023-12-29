В эфире БСТ состоится показ фильма «Ночная школа. Приключение накануне Нового года»

В нашей школе «работают» учителями известные актеры, певцы, журналисты. У нас даже вахтер - творческий человек. Нынешний новогодний фильм мы решили снять в формате мюзикла, так как песни, танцы эффективнее доносят до детей содержание и ценности картины. Специально для мюзикла написали интересные современные треки. Песни вместе со звездами исполняют дети вокальной студии телеканала «ТАМЫР». Небольшая съемочная команда смогла создать за короткое время и за более чем скромный бюджет яркую, современную, продвигающую родные ценности историю. Спасибо всем друзьям телеканала «ТАМЫР», которые протянули руку помощи!

Гульназ Кульсарина, автор концепции фильма, директор телеканала «ТАМЫР»