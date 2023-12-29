Врач Виль Тимербулатов высоко оценил объёмы строительства больниц в Башкирии

Сегодня, 29 декабря, в Башкирии состоялось открытие нескольких крупных медицинских учреждений. Объёмы строительства больниц в республике считаются беспрецедентными.

Фото №1 - Врач Виль Тимербулатов высоко оценил объёмы строительства больниц в Башкирии

Советник Главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения, профессор, член-корреспондент РАН Виль Тимербулатов отметил, что на своей практике видит такое впервые.

Объемы введения новых медицинских объектов, которые мы сегодня видим в Башкирии, действительно беспрецедентные. В моей медицинской практике я такое вижу впервые. Важно, что это не просто типовые проекты, а специализированные капитальные здания строящие по проектам медучреждений. При этом они полностью оснащаются новым медоборудованием. Взять хотя бы поликлинику в Затоне, это уникальный объект в ПФО — единственная детская поликлиника в республике, которая имеет томограф. Также завершается строительство детского центра онкологии и гематологии при РДКБ в Уфе. Он будет крупнейшим в ПФО. И это касается не только Уфы, но и отдаленных районов. Мы это видим на примере, открывшихся сегодня сельских врачебных амбулаторий в селе Ургала и в селе Большеустьикинское.

Виль Тимербулатов, советник Главы РБ по вопросам здравоохранения, профессор, член-корреспондент РАН

Он также напомнил, что с 2024 года в республике по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова стартует программа модернизации поликлиник Уфы. В рамках этой программы в ближайшие годы только в столице республики будет капитально отремонтировано 118 объектов. На все это будет выделено 7 млрд рублей.

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