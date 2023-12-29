Врач Виль Тимербулатов высоко оценил объёмы строительства больниц в Башкирии

Сегодня, 29 декабря, в Башкирии состоялось открытие нескольких крупных медицинских учреждений. Объёмы строительства больниц в республике считаются беспрецедентными.
Советник Главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения, профессор, член-корреспондент РАН Виль Тимербулатов отметил, что на своей практике видит такое впервые.
Он также напомнил, что с 2024 года в республике по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова стартует программа модернизации поликлиник Уфы. В рамках этой программы в ближайшие годы только в столице республики будет капитально отремонтировано 118 объектов. На все это будет выделено 7 млрд рублей.