В Уфе Герой России Денис Чернавин провел урок мужества

Урок мужества из первых уст. Герой России Денис Чернавин провел открытое занятие с учениками в уфимской школе. В мероприятии участвовали ветераны авиации. Денис Чернавин стал седьмым уроженцем Башкортостана, который получил высшую награду страны – «Золотую Звезду».

В родной школе Героя России встречают аплодисментами, но он, несмотря на столь высокое звание, не привык к такому вниманию и не скрывает смущение. Такой же скромный, говорят его учителя и одноклассники. А ведь в послужном списке полковника Дениса Чернавина – свыше 400 боевых вылетов и почти сотня уничтоженных единиц техники противника, в том числе новейшие западные образцы.

Забота о товарищах и чувство братского плеча – все это передалось еще со школьной скамьи, говорят одноклассники Дениса Чернавина. Они тоже приняли участие в уроке мужества.

Денис Чернавин пошел по стопам своего отца – военного штурмана. При этом одно из главных пожеланий школьникам – чтобы каждого из них война обходила стороной. Именно поэтому и Денис, и все остальные участники спецоперации сейчас защищают интересы страны на передовой.

Вместе с Героем России в открытом уроке приняли участие ветераны авиации, которые когда-то обучали будущих пилотов, а также сотрудники администрации. По завершении каждый из классов сделал коллективное фото с героем.