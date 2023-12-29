Глава Башкирии принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Кремле

В Москве 27 декабря Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Лидер республики снял три новогодние открытки с кремлевской елки перед началом заседания Государственного совета России по итогам Года педагога и наставника.

Открытки принадлежали четырехлетней Варваре и 8-летним Максиму и Роману. Максим живет в Луганской Народной Республике и мечтает о конструкторе. Роман из Месягутово Дуванского района республики очень хотел бы на Новый год получить велосипед, а Варвара из Кумертау попросила велосипед с корзинкой.