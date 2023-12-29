В Уфе прошел концерт проекта «Творческая елка желаний»

В ГКЗ «Башкортостан» прошел концерт-исполнение желаний детей. В республике уже третий год подряд проходит акция «Творческая елка желаний». Она исполняет мечты детей, связанных с искусством, культурой.

В этом году участниками стали порядка 1200 детей. А накануне в концертный зал пригласили 25 человек. Многие из них смогли почувствовать себя звездами эстрады, спев на главной сцене республики в сопровождении профессиональных танцевальных коллективов. Там же была исполнена мечта воспитанницы Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Амины Позолотиной. Ей вручили заветный автограф артиста Арсения Попова. И в будущем организаторы постараются устроить личную встречу актером.