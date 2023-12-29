В Уфе прошел заключительный концерт V Зимнего фестиваля

В столице Башкортостана прошел заключительный концерт V Зимнего фестиваля, который проводит Госоркестр республики. В этом году он посвящен композитору Сергею Рахманинову, 150 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.

В программе поздние произведения музыканта – концерт для фортепиано с оркестром №4. Для уфимской публики вместе с оркестром под управлением Дмитрия Крюкова его исполнил лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. А во время исполнения рапсодии на тему Паганини солировала Шаура Сагитова.