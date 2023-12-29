ХК «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Сочи»

Первый период завершился со счётом 2:2, в составе гостей шайбами отметились Глеб Кузьмин и Артём Пименов. Вторая двадцатиминутка завершилась в пользу «Салавата Юлаева» – голы забили Джош Ливо и Алексей Василевский.

В заключительном периоде юлаевцы закрепили преимущество: Александр Хмелевский и Иван Дроздов установили окончательный счёт в матче – 6:4. Эта игра стала дебютной для вратаря «Салавата Юлаева» Семёна Вязового.