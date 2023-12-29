ВК «Урал» одержал домашнюю победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга

Волейбольный клуб «Урал» в матче 13-го тура Суперлиги на домашней площадке в четырёх сетах одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первые две партии завершились с одинаковым счётом 25:19, но в пользу разных команд.

После этого уфимцы забрали игру под свой контроль и не позволяли «Зениту» вырваться вперёд. 25:23 и 25:18 – «Урал» закрепил преимущество и одержал четвертую победу в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга проиграла уже в седьмой раз.