ВК «Урал» одержал домашнюю победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга

Волейбольный клуб «Урал» в матче 13-го тура Суперлиги на домашней площадке в четырёх сетах одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первые две партии завершились с одинаковым счётом 25:19, но в пользу разных команд.
После этого уфимцы забрали игру под свой контроль и не позволяли «Зениту» вырваться вперёд. 25:23 и 25:18 – «Урал» закрепил преимущество и одержал четвертую победу в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга проиграла уже в седьмой раз.
Самым результативным игроком этой встречи стал диагональный «Урала» Роман Поталюк. Он набрал 17 очков. Лучшим подающим стал связующий уфимцев Андрей Ушков, забивший четыре эйса.