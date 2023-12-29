В Белорецком районе Башкирии открылся социально-культурный центр

В Башкортостане появился ещё один многофункциональный социокультурный центр. Его построили в селе Тирлянский Белорецкого района. Там разместили дом культуры с кружками и творческими объединениями, детскую школу искусств и библиотеку. Концертный зал с большой сценой вмещает 300 зрителей. К церемонии открытия центра по видеосвязи присоединился и глава республики.

Тренируются уже с самого утра. Кто-то налегает на силовые, кому-то по душе кардио. Беговые дорожки, липсоиды, велотренажёры, климберы – у новичка первый визит в зал может вызвать вопросы. Однако здесь – много спортсменов, которые всё покажут и объяснят. Новое оборудование и инвентарь успели уже протестировать многие.

Долгое время здание 30-х годов служило местом притяжения в Тирляне. Теперь взамен старого сельского дома появился новый многофункциональный культурный центр. В одном здании разместили дом культуры с кружками и творческими объединениями, детскую школу искусств, библиотеку. Здесь есть сцена, большой зрительный зал, гримёрная и костюмерная, студия звукозаписи, свето- и звукооператорская, а также выставочная зона.

С переездом в социокультурный центр библиотека расширилась. Улучшилась материальное положение, появился книжный фонд для взрослого населения и отдельно для детей. Есть свой электронный читальный зал и книгохранилище. Также в здании установили грузопассажирский лифт, в том числе и для доставки литературы из цокольного этажа в читальный зал библиотеки.

Увидеть центр пришли большинство тирлянцев. К церемонии его открытия присоединился по видеосвязи и Глава Башкортостана. Построить новое здание вместо прежнего Радий Хабиров обещал сельчанам в ходе одной из своих рабочих поездок. И сдержал свое слово. Новый социально-культурный центр появился, благодаря нацпроекту «Культура», на средства из федерального и республиканского бюджетов.

Как и обещал, теперь у вас есть современный культурный центр. А судя по артистам, которые выступали сейчас, я понимаю, что есть специалисты, которые будут учить культуре и искусству, и есть те, кто хочет здесь заниматься. Это здорово! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Благодарность от лица односельчан выразила заслуженный учитель республики Рена Каримова. Преподаватель математики – многодетная мама, воспитавшая пятерых детей, трое из которых офицеры Российской армии, участники боевых действий. Один из её сыновей, подполковник Альберт Каримов, погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации. В июне, во время рабочей поездки в Белорецкий район Глава Башкортостана встретился с Реной Каримовой и передал ей орден генерала Шаймуратова, которым был посмертно награждён её сын. А позднее на оперативном совещании правительства Радий Хабиров поздравил её с присвоением звания заслуженного учителя республики.

Мы каждого помним, и память о бойцах, достойно сражавшихся за свою Родину, останется с нами навсегда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан