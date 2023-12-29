В Уфе попрощались с башкирским журналистом Ришатом Миндияровым

Проститься с одним из ярких представителей башкирского телевидения и радио пришли сотни желающих. Перед зданием телецентра выстроилась огромная очередь. Ришат Миндияров многие годы посвятил журналистике. Своей профессии служил преданно и беззаветно. Вёл различные программы на национальном языке, вначале на FM-волне, а затем и на ТВ. Был автором и ведущим утренней передачи «Салям», главным редактором информационных программ. На БСТ он проработал до 2016 года, после чего перешел в структуру ВГТРК.