Радий Хабиров посетил северо-восток Башкирии в рамках рабочей поездки

Сразу несколько объектов здравоохранения открылись сегодня в Башкортостане. Глава республики Радий Хабиров ознакомился с ходом завершения строительных работ в детской поликлинике в селе Месягутово Дуванского района. А также в онлайн-режиме принял участие в запуске детской поликлиники в городе Баймак, больницы со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское Мечетлинского района и врачебной амбулатории в селе Ургала Белокатайского района. В рамках рабочей поездки по северо-востоку региона Радий Хабиров также посетил ряд социальных и сельскохозяйственных объектов.

Пока в этих коридорах и кабинетах тишина, но уже в январе следующего года детская поликлиника в селе Месягутово примет своих первых пациентов. Объект стоимостью более 1 млрд 400 млн рублей построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». За смену квалифицированную медицинскую помощь здесь смогут получить до 200 человек.

Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают количество возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным для детей и их родителей. Специалистов хватает, оборудования тоже. В поликлинике будут работать кабинеты стоматолога и ортодонта.

Поликлиника получилась большая и светлая, насыщена всем необходимым современным оборудованием. Нам очень хотелось, чтобы не только детям, но и врачам было комфортно, поэтому я поздравляю вас с этим событием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В онлайн-режиме Радий Хабиров принял участие в открытии детской поликлиники в городе Баймаке. Первичную медико-санитарную помощь там будут получать почти 15 тыс. детей со всего муниципалитета. Новогодний подарок получили и жители села Ургала Белокатайского района. Во время одной из рабочих поездок Главы Башкортостана сельчане попросили построить им врачебную амбулаторию.

Новая больница на 63 койки со станцией скорой помощи открылась и в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. Такие высокие темпы модернизации первичного звена здравоохранения оценил федеральный министр. В своем видеоприветствии Михаил Мурашко отметил, что уже построено 13 капитальных объектов. До конца 2025 года планируется строительство еще 11 поликлинических подразделений. Кроме того, капитальный ремонт проведён в 64 региональных объектах первичного звена. Введено в эксплуатацию 280 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В рамках региональной программы планируется возвести ещё почти 300.

Ведено в эксплуатацию ещё более 10 тыс. единиц медицинского оборудования, до конца 2025 года запланировано обрести ещё почти 9 тыс. единиц медицинской техники. Более 350 машин было поставлено в регион для нужд медицинских организаций. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

С наступающим Новым годом глава республики поздравил и местных лицеистов. Радий Хабиров посетил утренник в младших классах образовательного учреждения. Дети учатся в две смены в здании 1972 года постройки. Родители попросили возвести ещё одну школу в новом микрорайоне.

Радует, что микрорайон растёт, возводятся крепкие добротные дома. Здесь живут преимущественно молодые семьи с детьми. Новую школу мы обязательно построим. В 2024 году планируем приступить к проектированию объекта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Зимой эта ледовая площадка никогда не пустует. Каждый день на тренировку выходят хоккеисты и юные фигуристки. Местную детско-юношескую спортивную школу посещают почти тысяча воспитанников.

С ребятами занимаются 30 сельских тренеров. В беседе с ними Радий Хабиров поинтересовался успехами юных спортсменов. В этом году они заняли 25 призовых мест на республиканских соревнованиях и привезли 12 медалей разных достоинств со всероссийских и мировых состязаний. Глава Башкортостана пожелал воспитанникам новых побед и пригласил на домашнюю игру хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Продукция Месягутовского молочноконсервного комбината известна далеко за пределами Дуванского района. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 300 тонн молока в сутки. Особый упор – на качество выпускаемой продукции. И чтобы его улучшить, комбинат постоянно обновляет своё оборудование. Только за последние два года инвестиции составили почти 65 млн рублей.

В соседнем Мечетлинском районе Радий Хабиров посетил новогоднюю площадь села Большеустьикинское, пообщался с местными жителями. Говорили о разном, в том числе подняли вопросы, которые волнуют людей больше всего. Строительство новых дорог, нехватка медицинских кадров, автобусное сообщение между деревнями и райцентром, ремонт крыши детской школы искусств. Каждое обращение Радий Хабиров взял под свой контроль.