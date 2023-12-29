В Уфе в последний путь проводили башкирского журналиста Ришата Миндиярова

В последний путь проводили аплодисментами. Общественность республики сегодня простилась с известным башкирским журналистом, заслуженным работником печати и массовой информации Башкортостана Ришатом Миндияровым. Нашему коллеге было всего 57 лет. Его внезапный уход стал огромной утратой для всех. На траурную панихиду пришло большое количество людей – от представителей руководства республики до простых телезрителей и радиослушателей.

Порой не нужно лишних слов, чтобы выразить народную любовь к личности. Перед зданием Телецентра выстроилась огромная очередь из желающих проститься с одним из мэтров башкирского телевидения и радио. Всегда приветливый, интеллигентный, открытый. Именно таким останется в памяти коллег скоропостижно ушедший из жизни Ришат Миндияров.

Ришат Миндияров многие годы посвятил журналистике. Своей профессии служил преданно и беззаветно. Вёл различные программы на национальном языке – вначале на FM-волне, а затем и на ТВ.

Ришат Миндияров был автором и ведущим утренней передачи «Салям», главным редактором информационных программ. На БСТ он проработал до 2016 года, после чего перешёл в структуру ВГТРК. Несмотря на опыт и стаж, никогда не зазнавался и охотно помогал молодым осваивать азы профессии.

С искренней теплотой и уважением он относился к героям своих репортажей и передач. Ришат Миндияров для каждого был не просто приятным собеседником, но и другом.