Как встретить год Зеленого Дракона: советы жителям Башкирии от стилистов и психологов

Черного Кролика сменит Зеленый Дракон. 2024 год станет благоприятным временем для запуска новаторских проектов, а также всевозможных сделок, в том числе финансовых.
Дракон любит золотой и красный цвета. Необычный символ года будет в восторге также от блесток и пайеток. Яркий акцент в наряде или вечная классика – встречать праздник в любом случае необходимо в том, в чём будет комфортно.
Год Зеленого Деревянного Дракона символизирует власть, силу, энергию, прогресс и разворот жизни на 180 градусов. Чтобы привлечь удачу в дом, необходимо закупиться предметами с изображением мифического животного или дерева – стихии дракона.
А вот конкретных предпочтений в еде у Дракона нет. Однако это животное любит хорошо поесть, поэтому основной принцип на новогоднем столе – изобилие. И если позволяет здоровье, не стоит жалеть приправ – дышать огнем в этом раз будет уместно.
В свои законные права Зелёный Деревянный Дракон вступит 10 февраля. Но его влияние будет ощутимо уже в январе, поэтому ставить цели надо уже в новогоднюю ночь. Символ года отблагодарит результатами. К слову, в случае с драконом не обязательно отмечать праздник дома, но обязательно в кругу близких.