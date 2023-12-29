Как встретить год Зеленого Дракона: советы жителям Башкирии от стилистов и психологов

Черного Кролика сменит Зеленый Дракон. 2024 год станет благоприятным временем для запуска новаторских проектов, а также всевозможных сделок, в том числе финансовых.

Дракон любит золотой и красный цвета. Необычный символ года будет в восторге также от блесток и пайеток. Яркий акцент в наряде или вечная классика – встречать праздник в любом случае необходимо в том, в чём будет комфортно.

Год Зеленого Деревянного Дракона символизирует власть, силу, энергию, прогресс и разворот жизни на 180 градусов. Чтобы привлечь удачу в дом, необходимо закупиться предметами с изображением мифического животного или дерева – стихии дракона.

А вот конкретных предпочтений в еде у Дракона нет. Однако это животное любит хорошо поесть, поэтому основной принцип на новогоднем столе – изобилие. И если позволяет здоровье, не стоит жалеть приправ – дышать огнем в этом раз будет уместно.