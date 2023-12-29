Зрителей телеканала БСТ 31 декабря ждёт насыщенная новогодняя программа

Во время вечернего эфира 31 декабря служба новостей телеканала БСТ подведет итоги года. Специальная военная операция, международные отношения, открытие хосписа, события в мире культуры и образования. Часовая передача будет посвящена темам, которыми запомнился 2023 год. Также всех зрителей ждет новогоднее шоу «Аптраган». В нём будет много приключений, музыки и юмора.