В Уфе в рамках акции «Ёлка желаний» для детей провели экскурсию по войсковой части

Исполнили мечту восьмилетнего мальчика. Войсковая часть Уфы провела экскурсию для семьи Червяковых. Коля мечтал прокатиться в бронированной машине. Его желание исполнил директор Росгвардии Виктор Золотов в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

Коля мечтал о новогоднем подарке. И сегодня он его получил и даже не один, а несколько: палатку, спальный мешок, коврик и, конечно же, сладкий новогодний подарок. Маленький и упорный восьмилетний мальчик страдает аутизмом. Его успех этого года, что он пошёл в первый класс. Мальчик коллекционирует машинки. Он мечтал прокатиться на той самой, бронированной.

Мечта мальчика сбылась благодаря проекту «Ёлка желаний». Именно к его импровизированному новогоднему шару потянулась рука Виктора Золотова.

Вместе с Колей в столицу приехала его десятилетняя сестра Ульяна. Девочке провели экскурсию по всем кнопкам в машине, и она смогла запомнить, где включать свет, а где сигнал.

Кроме самой техники, ребята увидели оружие и как проходят тренировочные занятия у Росгвардии. Больше всего Коле понравился квадрокоптер, ведь он впервые увидел, как можно им управлять.