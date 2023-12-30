Министра здравоохранения Башкирии после аварии эвакуировали в Уфу

Появились подробности состояния министра здравоохранения Башкирии после крупной аварии на трассе в регионе.

Напомним, накануне, 29 декабря, на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка произошло столкновение четырёх авто: «Лада Ларугс», «Лада Гранта», «Тойота Камри» и «Тойота Королла». На месте аварии погибли два человека, ещё трое были оперативно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

Среди пострадавших – министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Как сообщает портал SHOT, министр был эвакуирован санавиацией в Уфу. Он находится в сознании в отделении нейрохирургии.