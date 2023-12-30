В Уфе женщина пострадала при взрыве газового баллона

В Уфе зафиксировали несчастный случай. В многоэтажном доме по улице Летчиков взорвался баллон с газом.

33-летняя хозяйка квартиры готовилась к праздникам – она варила овощи на четырёх конфорках газовой плиты. От нагрева произошёл хлопок баллончика объёмом 220 мл. Он находился внутри кухонного шкафчика над плитой и, видимо, не выдержал длительного тепла.

Произошло воспламенение газовоздушной смеси, шкафчик разлетелся, висящее рядом полотенце загорелось. Женщина получила ожог головы, верхних и нижних конечностей и конъюнктивит роговицы глаза. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Прибывшие спасатели эвакуировали по лестничным маршам трёх человек. Горения в квартире они не обнаружили.