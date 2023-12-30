В Башкирии зафиксировали две смертельные аварии за один день

Сегодня, 30 декабря, в Башкирии зафиксировали две смертельные аварии. Подробности случившегося рассказали в ГИБДД региона.

На трассе Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе столкнулись фургон «Рено» и ВАЗ-2110. Они двигались во встречном направлении. Пассажир легкового авто погиб до прибытия врачей, водительница скончалась по пути в больницу.

В Абзелиловском районе авария произошла на 10 км дороги между деревнями Красная Башкирия и Покровка. На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и «Ниссан Альмера». В ДТП погиб водитель отечественного авто, второй водитель был госпитализирован.