В Башкирии открылась новая врачебная амбулатория

В селе Ургала Белокатайского района открылась новая врачебная амбулатория. Современное модульное здание построено по нацпроекту «Здравоохранение». Амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать также жители соседних 5 деревень. Всего более 2 тыс. человек.
В онлайн-режиме старт работе медучреждения дал Радий Хабиров в ходе рабочей поездки на северо-восток республики. К слову, амбулатория построена по его поручению Главы Башкортостана и оснащена всем необходимым оборудованием. Площадь здания 205 квадратных метров. Здесь имеются четыре кабинета приёма врачей, прививочная и процедурная комнаты, палаты для дневного пребывания и аптечный пункт. Одним из первых пациентов стал участник СВО, который приехал в краткосрочный отпуск. Боец записался на прием дистанционно.
Открывшаяся в Баймаке детская поликлиника будет принимать до 300 маленьких пациентов в смену. Она построена по нацпроекту «Здравоохранение» и состоит из трёх этажей. Общая площадь почти 6 тыс. квадратных метров. На первом этаже разместились регистратура, кабинеты скорой медицинской помощи, рентгена, УЗИ и забора анализов. На втором будут вести приём специалисты. Здесь будут ставить прививки. Третий этаж занял зал для занятий ЛФК, отделение консультативной диагностики, дневной стационар и стоматология. На каждом этаже есть комната мамы и ребенка, игровые. Кроме того, в здании созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.