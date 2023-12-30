В Башкирии открылась новая врачебная амбулатория

В селе Ургала Белокатайского района открылась новая врачебная амбулатория. Современное модульное здание построено по нацпроекту «Здравоохранение». Амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь будут получать также жители соседних 5 деревень. Всего более 2 тыс. человек.

В онлайн-режиме старт работе медучреждения дал Радий Хабиров в ходе рабочей поездки на северо-восток республики. К слову, амбулатория построена по его поручению Главы Башкортостана и оснащена всем необходимым оборудованием. Площадь здания 205 квадратных метров. Здесь имеются четыре кабинета приёма врачей, прививочная и процедурная комнаты, палаты для дневного пребывания и аптечный пункт. Одним из первых пациентов стал участник СВО, который приехал в краткосрочный отпуск. Боец записался на прием дистанционно.