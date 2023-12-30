В Уфе в рамках акции «Ёлка желаний» детям провели экскурсию по пожарной части

На экскурсию к огнеборцам на пожарной машине. Такой сюрприз сделал восьмилетнему Богдану Абилову руководитель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Мечта особенного ребенка из Уфы осуществилась благодаря благотворительной акции «Ёлка желаний».

С мигалками и сиреной прямо к дому. Такого сюрприза восьмилетний Богдан и его младший брат Арсений не ожидали. Им предстоит экскурсия в муниципальную пожарную часть деревни Шамонино. Туда мальчики отправятся на спецмашине.

В пути Арсения и Богдана сопровождает исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Именно он снял с «Ёлки желаний» игрушку, на которой была записана просьба маленького Богдана. Мальчик не просил каких-то больших подарков, просто написал что хочет сюрприз.

А перед зданием пожарной части ребят ожидал дед мороз со сладкими подарками. Прежде чем начать обзорную экскурсию, мальчиков ещё прокатили на местном раритете. Такие 21-ые Волги в Советское время использовали, как оперативный транспорт.

А ещё им показали, как устроена сама пожарная часть, даже разрешили нажать на тревожную кнопку.

Эту насыщенную и интересную экскурсию, уверен отец мальчиков, его сыновья будут вспоминать долго. Никакой другой подарок, считает он, не заменит полученных в этот день детских эмоций.