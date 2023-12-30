В Уфе в рамках акции «Ёлка желаний» детям провели экскурсию по пожарной части

На экскурсию к огнеборцам на пожарной машине. Такой сюрприз сделал восьмилетнему Богдану Абилову руководитель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Мечта особенного ребенка из Уфы осуществилась благодаря благотворительной акции «Ёлка желаний».
С мигалками и сиреной прямо к дому. Такого сюрприза восьмилетний Богдан и его младший брат Арсений не ожидали. Им предстоит экскурсия в муниципальную пожарную часть деревни Шамонино. Туда мальчики отправятся на спецмашине.
В пути Арсения и Богдана сопровождает исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Именно он снял с «Ёлки желаний» игрушку, на которой была записана просьба маленького Богдана. Мальчик не просил каких-то больших подарков, просто написал что хочет сюрприз.
А перед зданием пожарной части ребят ожидал дед мороз со сладкими подарками. Прежде чем начать обзорную экскурсию, мальчиков ещё прокатили на местном раритете. Такие 21-ые Волги в Советское время использовали, как оперативный транспорт.
А ещё им показали, как устроена сама пожарная часть, даже разрешили нажать на тревожную кнопку.
Эту насыщенную и интересную экскурсию, уверен отец мальчиков, его сыновья будут вспоминать долго. Никакой другой подарок, считает он, не заменит полученных в этот день детских эмоций.
Чтобы от экскурсии остались не только воспоминания, Богдану Абилову руководитель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям подарил именной шлем пожарного. Теперь уж точно желание посвятить свою взрослую жизнь борьбе с огнём станет только крепче как у Богдана, так и его младшего брата.