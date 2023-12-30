Председатель фонда «Территория счастья» в рамках акции «Ёлка желаний» поздравила двоих детей

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова в канун Нового года исполнила мечту двоих детей.
Сегодня Каринэ Хабирова пришла в гости к маленьким жителям Уфы – Амине Садриевой и Микаэлю Гаврилову. Она поздравила их с наступающем новым годом и вручила подарки. Это то, что дети загадали во время благотворительной акции «Ёлка желаний». У Амины теперь появился домик для своих кукол, а у Микаэля – конструктор и приглашение на «Аксаковскую елку».
Встреча с детьми и их родителями прошла в теплой атмосфере. Ребятишки поинтересовались у Каринэ Хабирой, как их семья будет встречать Новый год. Она отметила, что это семейный праздник, поэтому его Каринэ Владимировна встретит в кругу самых близких людей.