В Уфе все выходные будут проходить предпраздничные ярмарки

Уфимцы ещё могут закупиться на новогодний стол фермерскими продуктами. В столице все выходные проходят предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Фермеры привезли молочную продукцию, мясо, яйца, овощи, мёд, травы. Сегодня был первый день ярмарки, завтра площадки продолжат работу в традиционных местах.