В Уфе все выходные будут проходить предпраздничные ярмарки

Уфимцы ещё могут закупиться на новогодний стол фермерскими продуктами. В столице все выходные проходят предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Фермеры привезли молочную продукцию, мясо, яйца, овощи, мёд, травы. Сегодня был первый день ярмарки, завтра площадки продолжат работу в традиционных местах.
Купить фермерскую продукцию можно на улице Правды, на пересечении Интернациональной и Машиностроителей, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров. На ярмарках работают специалисты государственной ветеринарной службы.