В парках Уфы в новогодние праздники пройдёт ряд мероприятий

Планы на Новый год. В праздничные каникулы в парках города организованы утренники и спортивные развлечения для детей. Городские пространства к тому же благоустраивают. С 2019 года в республике по программе формирования комфортной среды обновили и построили 560 общественных пространств, одно из них – парк «Кашкадан».

Дочка в это время тоже ловит – только уже настроение. Ксюша – поклонница горок, а её братик больше любит карусели. И то и другое в одном парке.

Зимой – катание с горок, летом – отдых на пляже. А ещё концерты и детские утренники.

На новогодние праздники составлена программа. Например, 1 января пройдёт кашкаданский забег обещаний и фестиваль скандинавской ходьбы, а на последний день каникул запланирован рождественский турнир по волейболу на снегу.

Любимым местом парк стал не только для детворы и родителей. Отдушину нашли здесь и люди постарше.