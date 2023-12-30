В парках Уфы в новогодние праздники пройдёт ряд мероприятий

Планы на Новый год. В праздничные каникулы в парках города организованы утренники и спортивные развлечения для детей. Городские пространства к тому же благоустраивают. С 2019 года в республике по программе формирования комфортной среды обновили и построили 560 общественных пространств, одно из них – парк «Кашкадан».
Дочка в это время тоже ловит – только уже настроение. Ксюша – поклонница горок, а её братик больше любит карусели. И то и другое в одном парке.
Зимой – катание с горок, летом – отдых на пляже. А ещё концерты и детские утренники.
На новогодние праздники составлена программа. Например, 1 января пройдёт кашкаданский забег обещаний и фестиваль скандинавской ходьбы, а на последний день каникул запланирован рождественский турнир по волейболу на снегу.
Любимым местом парк стал не только для детворы и родителей. Отдушину нашли здесь и люди постарше.
Парк «Кашкадан» был благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Данный проект реализуется в Башкортостане с 2019 года. За это время в республике обновили и построили 560 общественных пространств на сумму более 5,5 млн рублей.