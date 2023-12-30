Туроператоры Башкирии презентуют свои проекты на выставке-форуме «Россия»

Гости Международной выставки-форума «Россия» на стенде Башкортостана могут выиграть тур в регион. Сейчас здесь проходят дни туризма. У космолёта свои проекты презентуют крупнейшие туроператоры республики. Здесь же проходят всевозможные викторины и конкурсы, посвящённые достопримечательностям Башкортостана.

Гости также могут узнать о технологии колодного-бортевого пчеловодства и принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений в башкирском национальном стиле.