Экс-ректор УГНТУ Айрат Шаммазов отметил с супругой золотую свадьбу

Супруги Шаммазовы отметили золотую свадьбу. Воспитали детей, внуков и в то же время преуспели в профессии. Посвятили себя нефтяной отрасли и науке. Айрат Мингазович 20 лет возглавлял родной УГНТУ. Юбиляры вновь оказались в стенах ЗАГСа. И снова отвечают на тот же вопрос, что и 50 лет назад.

За чувство юмора она его и полюбила. Полвека он заставляет её улыбаться и для него нет ничего приятнее смеха жены. Немногие в ЗАГС второй раз приходят в том же составе. Но за 50 лет церемониал немного подзабыт. Гости в зале. Молодожены волнуются. Во второй раз на удивление, признаются супруги, мандраж сильнее.

В окружение близких, как и 50 лет назад. Вот только кто-то на свадьбе присутствовал месячным ребенок или 7-летним мальчуганом, а некоторых из присутствующих в 1973 году и в планах не было. Бабушку и дедушку с золотой свадьбой поздравляет внук. И вновь молодоженам задают вопрос, ответом на который является их полувековая совместная жизнь.

У них нет романтической истории знакомства, встретились в гостях у друзей, предложение руки и сердце тоже не сопровождается историей, но зато точно стать семьей им было уготовлено судьбой. Айрат Мингазович тогда ещё молодой аспирант института, ректором которого станет через 20 лет.

Фото №1 - Экс-ректор УГНТУ Айрат Шаммазов отметил с супругой золотую свадьбу

Учебное заведение уже будет носить звание университета. Но неизменно рядом всегда будет поддержка любимой женщины. Они настолько синхронизировались, что и на вопрос, когда волнения было больше отвечают в один голос.

Их история – это не сказка, а жизнь как она есть. Со своими горестями и радостями. И так уже 50 лет. И они видят не только большой пройденный путь, но и заглядывают в будущее.

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