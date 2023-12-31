Экс-ректор УГНТУ Айрат Шаммазов отметил с супругой золотую свадьбу

Супруги Шаммазовы отметили золотую свадьбу. Воспитали детей, внуков и в то же время преуспели в профессии. Посвятили себя нефтяной отрасли и науке. Айрат Мингазович 20 лет возглавлял родной УГНТУ. Юбиляры вновь оказались в стенах ЗАГСа. И снова отвечают на тот же вопрос, что и 50 лет назад.

За чувство юмора она его и полюбила. Полвека он заставляет её улыбаться и для него нет ничего приятнее смеха жены. Немногие в ЗАГС второй раз приходят в том же составе. Но за 50 лет церемониал немного подзабыт. Гости в зале. Молодожены волнуются. Во второй раз на удивление, признаются супруги, мандраж сильнее.

В окружение близких, как и 50 лет назад. Вот только кто-то на свадьбе присутствовал месячным ребенок или 7-летним мальчуганом, а некоторых из присутствующих в 1973 году и в планах не было. Бабушку и дедушку с золотой свадьбой поздравляет внук. И вновь молодоженам задают вопрос, ответом на который является их полувековая совместная жизнь.

У них нет романтической истории знакомства, встретились в гостях у друзей, предложение руки и сердце тоже не сопровождается историей, но зато точно стать семьей им было уготовлено судьбой. Айрат Мингазович тогда ещё молодой аспирант института, ректором которого станет через 20 лет.

Учебное заведение уже будет носить звание университета. Но неизменно рядом всегда будет поддержка любимой женщины. Они настолько синхронизировались, что и на вопрос, когда волнения было больше отвечают в один голос.