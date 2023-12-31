С 1 января в Башкирии стартует декада спорта и здоровья

С 1 января в нашей Республике стартует декада спорта и здоровья. В новогодние праздники пройдет более 500 физкультурных мероприятий. Уже в первый день января все желающие смогут принять участие в традиционном «Забеге обещаний». Он пройдет на трёх площадках столицы нашей республики.

На площади Ленина, Гостином дворе и в парке Кашкадан спортсмены пробегут 2024 метра. Активно провести время, не выезжая за пределы города, можно будет на 32 ледовых катках, 22 лыжных трасс и горнолыжных склонах. Помимо этого, в республике пройдёт большое количество соревнований по фехтованию, биатлону, шахматам.

На протяжении всех новогодних праздников у нас ежедневно будут мероприятия абсолютно во всех муниципалитетах. Это свыше 480 физкультурно-спортивных массовых мероприятий.

Артем Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

Жители нашего города в течении восьми дней смогут принять участие в массовых спортивных и семейных мероприятиях, в них входят новогодние игры, старты на коньках, день зимних игр и многое другое. Помимо этого, во всех районах города будет проходить турнир «Золотая шайба».

Фото №1 - С 1 января в Башкирии стартует декада спорта и здоровья

У нас идет декада спорта, поэтому каждый день какому-то виду спорта посвящен. Это и, как я уже отметил, «Забег обещаний», это соревнования в кроссе, это лыжные гонки, это семейные игры, это хоккей.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы
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