С 1 января в Башкирии стартует декада спорта и здоровья

С 1 января в нашей Республике стартует декада спорта и здоровья. В новогодние праздники пройдет более 500 физкультурных мероприятий. Уже в первый день января все желающие смогут принять участие в традиционном «Забеге обещаний». Он пройдет на трёх площадках столицы нашей республики.
На площади Ленина, Гостином дворе и в парке Кашкадан спортсмены пробегут 2024 метра. Активно провести время, не выезжая за пределы города, можно будет на 32 ледовых катках, 22 лыжных трасс и горнолыжных склонах. Помимо этого, в республике пройдёт большое количество соревнований по фехтованию, биатлону, шахматам.
Жители нашего города в течении восьми дней смогут принять участие в массовых спортивных и семейных мероприятиях, в них входят новогодние игры, старты на коньках, день зимних игр и многое другое. Помимо этого, во всех районах города будет проходить турнир «Золотая шайба».