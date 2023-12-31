С 1 января в Башкирии стартует декада спорта и здоровья

У нас идет декада спорта, поэтому каждый день какому-то виду спорта посвящен. Это и, как я уже отметил, «Забег обещаний», это соревнования в кроссе, это лыжные гонки, это семейные игры, это хоккей.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы