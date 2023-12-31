Под Уфой в ДТП с двумя автомобилями погибла женщина

Накануне вечером в Уфимском районе на автотрассе М-5 в аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport и Renault Sandero. ДТП произошло неподалеку от заправки.

В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка внедорожника. Водителю второго автомобиля потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работали представители всех экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.