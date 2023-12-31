Под Уфой в ДТП с двумя автомобилями погибла женщина

Накануне вечером в Уфимском районе на автотрассе М-5 в аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото №1 - Под Уфой в ДТП с двумя автомобилями погибла женщина

По предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Sport и Renault Sandero. ДТП произошло неподалеку от заправки.    

В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка внедорожника. Водителю второго автомобиля потребовалась помощь медиков.

Фото №2 - Под Уфой в ДТП с двумя автомобилями погибла женщина

На месте происшествия работали представители всех экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД по РБ 

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