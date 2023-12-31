В Башкирии во время пожара пожилой мужчина получил серьезные травмы

Накануне в Стерлитамаке в жилом одноэтажном доме с пристроем произошел пожар, информирует МЧС по республике. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

В течение 20 минут пожарным удалось локализовать огонь и ликвидировать открытое горение.

Во время пожара пострадал мужчина, 1961 года рождения. у него диагностированы отравление продуктами горения и ожог кистей рук. Его доставили в местную больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, на территории Башкирии в период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года действует особый противопожарный режим.