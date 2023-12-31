О погоде в новогоднюю ночь рассказали в Башгидрометцентре

Сегодня, 31 декабря, в Башкирии местами пройдет снег, в южных районах мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях, гололед.
На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, от умеренного до порывистого. Днем 0, -5, по северу региона до -10 градусов.
Завтра, 1 января, ночью будет снежно, на дорогах снежные заносы и гололедица. Днем снег будет умеренным. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -8, по северу Башкирии -13, -18, а днем -7,-12 градусов.