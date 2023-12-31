О погоде в новогоднюю ночь рассказали в Башгидрометцентре

Сегодня, 31 декабря, в Башкирии местами пройдет снег, в южных районах мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях, гололед.

На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, от умеренного до порывистого. Днем 0, -5, по северу региона до -10 градусов.