«Горящие туры со значительной скидкой» предлагают россиянам мошенники

В социальных сетях и мессенджерах телефонные мошенники активно распространяют сообщения о возможности приобретения горящих туров, билетов на самолеты и поезда со скидкой от 50 до 90 процентов. Об этом информирует телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Правоохранители предупреждают, что такие сообщения как правило содержат ссылку, перейдя по которой пользователь попадает на фишинговый сайт для оплаты тура со скидкой.

Потенциальная жертва, попав на неофициальные веб-ресурсы, получает форму для проведения оплаты, в которую необходимо внести данные банковской карты. После чего все денежные средства и платежная информация попадает на сервер злоумышленников.

Во избежание подобных неприятностей полиция рекомендует самостоятельно найти в Сети сайт турагентства или сервиса продажи авиа- или ж/д билетов, которые якобы устраивают такие акции с целью уточнить информацию о возможности приобретения билетов или туров со скидкой.