В Башкирии продажа алкоголя несколько дней будет ограничена

На территории Уфы и Башкирии в период новогодних каникул продажа алкоголя будет ограничена: 3,4 и 5 января – с 17:00 до 10:00 часов следующего дня, а 6 января – с 17:00 до 23:00 часов. Об этом напоминает пресс-служба Администрации столицы.

Ограничение продаж касается предприятий и субъектов предпринимательства, которые торгуют спиртным в розницу. Под запрет не подпадают предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары).

Несоблюдение требований законодательства грозит штрафом: для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной продукции.