Радий Хабиров сообщил о результатах работы с обманутыми дольщиками

В своих социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о решении проблем обманутых дольщиков в 2023 году.
Оставшиеся дольщики, по словам лидера республики, вскоре получат ключи от новых квартир – в их домах решаются технические вопросы, оформляются техпланы и техпаспорта, завершается благоустройство. Остальным положены выплаты.
В заключение Радий Хабиров поблагодарил за поддержку в решении этого проблемного вопроса главу государства Владимира Путина и Правительство страны.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова