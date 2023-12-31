Радий Хабиров сообщил о результатах работы с обманутыми дольщиками

За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты – на сумму более 10 млрд рублей. В ближайшее время мы поставим точку в этом вопросе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии