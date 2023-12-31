Радий Хабиров сообщил о результатах работы с обманутыми дольщиками

В своих социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о решении проблем обманутых дольщиков в 2023 году.

Фото №1 - Радий Хабиров сообщил о результатах работы с обманутыми дольщиками

За последние пять лет в жилищных правах восстановили более 11 тысяч жителей, достроили 80 проблемных домов, более 4 тысяч человек получили выплаты – на сумму более 10 млрд рублей. В ближайшее время мы поставим точку в этом вопросе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Оставшиеся дольщики, по словам лидера республики, вскоре получат ключи от новых квартир – в их домах решаются технические вопросы, оформляются техпланы и техпаспорта, завершается благоустройство. Остальным положены выплаты.  

В заключение Радий Хабиров поблагодарил за поддержку в решении этого проблемного вопроса главу государства Владимира Путина и Правительство страны.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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