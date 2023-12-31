Своих не бросаем: как жители Башкирии поддерживали бойцов СВО в уходящем году

Мир стремительно и кардинально меняется. Наступило время перемен, у которого глубокие исторические корни. России вновь пришлось взяться за оружие, отстаивая свои интересы. Башкортостан, как и вся страна, активно участвует в решении задач специальной военной операции. Разумеется, главные герои – на передовой. И вся республика от мала до велика объединилась, помогая, кто чем и как может.
В Куюргазинском районе Анастасия Константинова посадила 25 соток картофеля, чтобы отправить бойцам на СВО. 88-летняя Дания Лутфулловна из Уфы вяжет варежки и носки для бойцов СВО из шерстяной пряжи высокого качества. В Кушнаренковском районе местный предприниматель вместе с односельчанами купил УАЗ для участников СВО. И таких примеров сотни.
Еще два года назад мы не думали, что среди журналистов телеканала БСТ появятся военные корреспонденты и операторы. Но сейчас это призыв времени. Именно их глазами мы видим жизнь бойцов на передовой. Азат Садреев провел в зоне специальной военной операции в общей сложности четыре с половиной месяца только в этом году. Итак, спецоперация, итоги 2023 года.
позывной «Брояга»
Я поджёг переднюю машину, ведомый поджёг крайнюю машину в колонне. Отошли, подошли с более удобного ракурса, чтобы под углом было видно колонну. И стали по одной их там щёлкать.
Это лишь один из боевых вылетов, которые совершил командир вертолетного полка с позывным «Бродяга». Всего же в послужном списке уфимца Дениса Чернавина их уже более 500. В зоне спецоперации летчик с первых дней. За это время уничтожил 82 единицы бронированной техники противника, более 2000 боевиков, за что получил три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и звание Героя России. А в преддверии Нового года Глава Башкортостана вручил ему орден генерала Шаймуратова.
В 2023 году в зоне СВО к мобилизованным и нашим именным батальонам Минигали Шаймуртова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева присоединился мотострелковый полк «Башкортостан». В его составе на передовых позициях с противником сражаются в том числе гаубично-артиллерийский дивизион, штурмовой отряд, две артбатареи, рота снайперов и разведывательно-медицинская рота, а также подразделения обеспечения, названные в честь легендарных земляков – участников Великой Отечественной войны.
На Краснолиманском направлении ЛНР мотострелковый полк «Башкортостан», укомплектованный новейшей техникой, не даёт противнику покоя ни днём, ни ночью. Пехоту поддерживают артиллеристы, расчёты реактивных систем залпового огня «Град», операторы беспилотников и танкисты на современных Т-90М «Прорыв», которые превосходят в бою западные и американские машины. Мощная комбинированная броня, увеличенный боекомплект, улучшенная прицельная дальность стрельбы из гладкоствольной пушки.
После первого прицельного выстрела следует ещё несколько залпов. Операторы отряда БПЛА «Айгир» подтверждают попадание. Экипаж танка работает дальше. Изначально планировалось сделать всего три выстрела, однако операторы беспилотников, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, наблюдают с «птичек» прилеты. Они говорят, что попадают точно в цель. И сейчас добивают на передке блиндажи противника. Очередной снаряд ушел.
Глава Башкортостана неоднократно посещал наших ребят в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Порой встречи проходили в нескольких километрах от позиций противника. Дома республика взяла под своё крыло семьи военнослужащих. В общей сложности в Башкортостане действуют 39 региональных мер поддержки участников СВО и их близких. На их реализацию в уходящем году выделили 5 миллиардов рублей. А количество гуманитарных конвоев, которые республика отправила своим сыновьям на Донбасс, перевалило за сотню. В сборе необходимых вещей, оборудования, специальных средств и внедорожников принимают участие тысячи неравнодушных жителей, общественные организации и предприятия республики.
Боевой настрой военнослужащих поддерживают духовные наставники. Хамза-хазрат и отец Виктор в зоне СВО уже больше года. По освобожденным территориям новых регионов России вместе проехали десятки тысяч километров, каждый из которых мог стать последним. Но, как и наши бойцы, не отступают. Понимают: их поддержка важна военнослужащим.
С духовными наставниками башкирских батальонов встретился и глава республики во время очередной рабочей поездки на Донбасс. Радию Хабирову показали условия, в которых живут священнослужители и бойцы на позициях. Есть у ребят и медицинская поддержка благодаря мобильной бригаде врачей из Башкортостана.
К сожалению, ни одна война не обходится без потерь. Наша святая обязанность – сохранить память о каждом герое, который до последнего вздоха остался верен присяге и России. Наш долг – поддержать каждого раненого бойца, который вернулся домой, и не забывать о тех, кто сейчас с оружием в руках продолжает борьбу с нацизмом, который спустя почти 80 лет вновь поднял голову.
В годы Великой Отечественной войны на этих высотах наши отцы, деды и прадеды били фашистов. Сейчас потомки победителей вновь борются с неонацистами, теперь уже киевского режима. Тысячи наших земляков, проявляя мужество и героизм, отстаивают интересы Родины и стоят на защите мирного населения. А помогает им в этом армия волонтёров и неравнодушных жителей республики. Башкортостан своих не бросает. Так было и так будет всегда.