Своих не бросаем: как жители Башкирии поддерживали бойцов СВО в уходящем году

Мир стремительно и кардинально меняется. Наступило время перемен, у которого глубокие исторические корни. России вновь пришлось взяться за оружие, отстаивая свои интересы. Башкортостан, как и вся страна, активно участвует в решении задач специальной военной операции. Разумеется, главные герои – на передовой. И вся республика от мала до велика объединилась, помогая, кто чем и как может.

В Куюргазинском районе Анастасия Константинова посадила 25 соток картофеля, чтобы отправить бойцам на СВО. 88-летняя Дания Лутфулловна из Уфы вяжет варежки и носки для бойцов СВО из шерстяной пряжи высокого качества. В Кушнаренковском районе местный предприниматель вместе с односельчанами купил УАЗ для участников СВО. И таких примеров сотни.

Еще два года назад мы не думали, что среди журналистов телеканала БСТ появятся военные корреспонденты и операторы. Но сейчас это призыв времени. Именно их глазами мы видим жизнь бойцов на передовой. Азат Садреев провел в зоне специальной военной операции в общей сложности четыре с половиной месяца только в этом году. Итак, спецоперация, итоги 2023 года.

позывной «Брояга»

Я поджёг переднюю машину, ведомый поджёг крайнюю машину в колонне. Отошли, подошли с более удобного ракурса, чтобы под углом было видно колонну. И стали по одной их там щёлкать.

Это лишь один из боевых вылетов, которые совершил командир вертолетного полка с позывным «Бродяга». Всего же в послужном списке уфимца Дениса Чернавина их уже более 500. В зоне спецоперации летчик с первых дней. За это время уничтожил 82 единицы бронированной техники противника, более 2000 боевиков, за что получил три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и звание Героя России. А в преддверии Нового года Глава Башкортостана вручил ему орден генерала Шаймуратова.

Я очень признателен руководству республики. Я знаю, какая поддержка оказывается и какое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. И какая поддержка оказывается ребятам на передовой, которым тяжелее всего. Денис Чернавин, Герой России

В 2023 году в зоне СВО к мобилизованным и нашим именным батальонам Минигали Шаймуртова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева присоединился мотострелковый полк «Башкортостан». В его составе на передовых позициях с противником сражаются в том числе гаубично-артиллерийский дивизион, штурмовой отряд, две артбатареи, рота снайперов и разведывательно-медицинская рота, а также подразделения обеспечения, названные в честь легендарных земляков – участников Великой Отечественной войны.

На Краснолиманском направлении ЛНР мотострелковый полк «Башкортостан», укомплектованный новейшей техникой, не даёт противнику покоя ни днём, ни ночью. Пехоту поддерживают артиллеристы, расчёты реактивных систем залпового огня «Град», операторы беспилотников и танкисты на современных Т-90М «Прорыв», которые превосходят в бою западные и американские машины. Мощная комбинированная броня, увеличенный боекомплект, улучшенная прицельная дальность стрельбы из гладкоствольной пушки.

У этого танка есть много возможностей. Он легче в управлении стал. Ввел координаты, и уже можно стрелять спокойно с закрытых позиций. Загружаем компьютер, ввели координаты точек, ну и всё, можем уже выдвигаться. позывной «Калач»

Подняли уже «птичку» на передке и наблюдают, куда попадает из танка. Цель – блиндаж противника, наблюдательный пункт. До него 3 км отсюда. позывной «Ахмад»

После первого прицельного выстрела следует ещё несколько залпов. Операторы отряда БПЛА «Айгир» подтверждают попадание. Экипаж танка работает дальше. Изначально планировалось сделать всего три выстрела, однако операторы беспилотников, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, наблюдают с «птичек» прилеты. Они говорят, что попадают точно в цель. И сейчас добивают на передке блиндажи противника. Очередной снаряд ушел.

Глава Башкортостана неоднократно посещал наших ребят в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Порой встречи проходили в нескольких километрах от позиций противника. Дома республика взяла под своё крыло семьи военнослужащих. В общей сложности в Башкортостане действуют 39 региональных мер поддержки участников СВО и их близких. На их реализацию в уходящем году выделили 5 миллиардов рублей. А количество гуманитарных конвоев, которые республика отправила своим сыновьям на Донбасс, перевалило за сотню. В сборе необходимых вещей, оборудования, специальных средств и внедорожников принимают участие тысячи неравнодушных жителей, общественные организации и предприятия республики.

Всем нашим жителям огромное спасибо, что сплотились, что поддерживают. Мы не имеем проблем со сбором гуманитарной помощи. Основные, базовые средства мы, конечно, за счет бюджета покупаем и за счет внебюджетных средств. А так нам фуры забивают посылками, водой простые люди. Некоторые бабушки носки вяжут и проносят, говорят, это их вклад. Им спасибо большое, год прошли очень достойно. Мы все мечтаем о мире, о победе. Так что думаю, в ближайшее время мы к этому придём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Боевой настрой военнослужащих поддерживают духовные наставники. Хамза-хазрат и отец Виктор в зоне СВО уже больше года. По освобожденным территориям новых регионов России вместе проехали десятки тысяч километров, каждый из которых мог стать последним. Но, как и наши бойцы, не отступают. Понимают: их поддержка важна военнослужащим.

На войне ребята возвращаются к нашим древним традициям, к нашей вере. Боевая традиция, когда бойцы шли в бой под изображением Спасителя. Это было знамя, объединяющее всех воинов в одно целое, в одну мощь. отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Дай Аллах, чтобы вы, ребята, все вернулись живыми домой. Вас ждут дети, матери, жёны. Вас ждёт родной Башкортостан. Вы на защите Отечества, защищаете нашу большую Родину. Как уже брат Сурен сказал, есть такая профессия – Родину защищать. И вы эту профессию сегодня 100% оправдываете. Слава России, Аминь. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

С духовными наставниками башкирских батальонов встретился и глава республики во время очередной рабочей поездки на Донбасс. Радию Хабирову показали условия, в которых живут священнослужители и бойцы на позициях. Есть у ребят и медицинская поддержка благодаря мобильной бригаде врачей из Башкортостана.

Когда у наших ребят спрашиваешь, какие есть проблемы, какие есть вопросы, все скромно молчат. Это говорит о том, что мы наладили сюда регулярную доставку всего, что нужно. Даже были в блиндажах, они все обустроены. Внутри древесной плитой обшиты. Питание у них хорошее, одежда хорошая, что важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К сожалению, ни одна война не обходится без потерь. Наша святая обязанность – сохранить память о каждом герое, который до последнего вздоха остался верен присяге и России. Наш долг – поддержать каждого раненого бойца, который вернулся домой, и не забывать о тех, кто сейчас с оружием в руках продолжает борьбу с нацизмом, который спустя почти 80 лет вновь поднял голову.