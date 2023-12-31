«Республика готова к новым вызовам»: как Башкирия готовится к выборам-2024

В свете современных событий вполне логично, что в новый состав Государственного Собрания Республики Башкортостан вошел участник специальной военной операции, активные бизнесмены, поддерживающие бойцов. Это первый региональный парламент, сформированный при Радии Хабирове, и обновился он больше чем на половину, сохранив костяк опытных депутатов. Таковы итоги прошедшего в Башкортостане голосования 10 сентября 2023 года. Разные политические взгляды на этот раз сошлись в поддержке участников СВО и их семей.