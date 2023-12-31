«Республика готова к новым вызовам»: как Башкирия готовится к выборам-2024

В свете современных событий вполне логично, что в новый состав Государственного Собрания Республики Башкортостан вошел участник специальной военной операции, активные бизнесмены, поддерживающие бойцов. Это первый региональный парламент, сформированный при Радии Хабирове, и обновился он больше чем на половину, сохранив костяк опытных депутатов. Таковы итоги прошедшего в Башкортостане голосования 10 сентября 2023 года. Разные политические взгляды на этот раз сошлись в поддержке участников СВО и их семей.

Избирательная кампания характеризовалась спокойным фоном, мы не фиксировали значимых скандалов. Здесь нужно разделять ошибки, то есть технические моменты, которые неизбежны в работе, и преднамеренные фальсификации.

Николай Евдокимов, кандидат политических наук

Республика готова к тем экспериментам и вызовам, которые дает Центральная избирательная комиссия в рамках выборов следующего года. Можно сделать объективный вывод, что Башкортостан успешно использует новые форматы. Мы готовы воспринимать те вызовы, которые даются в рамках выборов главы региона и выборов Президента Российской Федерации. Башкортостан 10 сентября подтвердил свой статус одного из самых активных регионов в плане представленности политической активности жителей.

Вильдан Исянгильдин, председатель совета молодых политологов Республики Башкортостан

В 2024 году жителям республики предстоит дважды принять участие в важных политических событиях. В марте состоятся выборы Президента России, в сентябре – Главы Республики Башкортостан. Владимир Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком как самовыдвиженец. А это по закону обязывает для участия в выборах собрать 300 000 подписей в свою поддержку. И жители республики проявляют активность, присоединившись к предвыборной процедуре, которая проходит в городах Башкортостана.

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