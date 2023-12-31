«Республика готова к новым вызовам»: как Башкирия готовится к выборам-2024

В свете современных событий вполне логично, что в новый состав Государственного Собрания Республики Башкортостан вошел участник специальной военной операции, активные бизнесмены, поддерживающие бойцов. Это первый региональный парламент, сформированный при Радии Хабирове, и обновился он больше чем на половину, сохранив костяк опытных депутатов. Таковы итоги прошедшего в Башкортостане голосования 10 сентября 2023 года. Разные политические взгляды на этот раз сошлись в поддержке участников СВО и их семей.
В 2024 году жителям республики предстоит дважды принять участие в важных политических событиях. В марте состоятся выборы Президента России, в сентябре – Главы Республики Башкортостан. Владимир Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком как самовыдвиженец. А это по закону обязывает для участия в выборах собрать 300 000 подписей в свою поддержку. И жители республики проявляют активность, присоединившись к предвыборной процедуре, которая проходит в городах Башкортостана.