Инфраструктурные проекты и международные форумы: как Путин поддерживает Башкирию

Для поддержки действующего главы государства есть основания. В ноябре на Транспортной неделе в Москве было принято решение дофинансировать Восточный выезд, который сдадут в начале 2024 года. И, разумеется, нельзя не вспомнить о Зининской развязке. Напомним, открытие объекта откладывали несколько раз – при запуске движения обнаружились отклонения опорных конструкций, что спрогнозировать, по мнению специалистов, было нереально. Развязка над железнодорожными путями связала Уфу с пригородом, а это Зинино, Нагаево, Акбердино, Карамалы, Шипово, Блохино, Охлебинино.
В Башкортостане реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Аналогичные программы есть и в здравоохранении, и в образовании, и в спорте, и в экономике. Башкортостан показывает положительные результаты по всем ключевым направлениям. Об этом Президент сказал во время своего визита в Уфу еще в начале года. О чем говорили Владимир Путин и Радий Хабиров и почему наша республика оставалась в поле зрения первых лиц государства на протяжении всего 2023-го?
В январе 2023 года глава российского государства экстренно прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Дань уважения и личности, и республике – Владимир Путин поддержал Башкортостан и главу в трудную минуту.
Президент России обсудил с Главой Башкортостана перспективные инфраструктурные проекты. Радий Хабиров попросил поддержать создание портовой экономической зоны в городе Агидель, строительство моста через Белую, реконструкцию цирка и возведение нового корпуса госпиталя ветеранов войн.
Во время встречи Владимира Путина с Радием Хабировым в начале года обсудили и предстоящий 10-й, юбилейный форум регионов России и Беларуси, который позже летом с успехом прошёл в Башкортостане. А уже осенью Уфа вновь доказала, что является одной из конгрессных столиц России. Сам Президент объявил, что в 2024 году пройдет масштабный форум уже с другим стратегическим партнером нашей страны.
Грядущие мероприятия будут способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Как заявляют эксперты, такое внимание Владимира Путина к республике говорит о высоком доверии к региону и его руководству.
Это было второе менее чем за месяц приглашение в Уфу от Владимира Путина. Незадолго до этого в Перми глава государства объявил о проведении в столице Башкортостана в 2024 году форума «Россия – спортивная держава».
Бураевский район. Именно отсюда проходит магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Владивосток. На следующий год скоростную трассу Москва – Казань – Екатеринбург должны полностью сдать в эксплуатацию. Инициатором масштабной стройки стал Владимир Путин.
Две развязки, 15 мостов, 32 путепровода планируется возвести в рамках строительства первого этапа дороги Дюртюли – Ачит. Это как раз тот отрезок новой скоростной магистрали, который проходит по территории Башкортостана. Общая его протяжённость – 140 километров.
Один из самых сложных проектов – мост через реку Белую. Уникальный для нашей республики и вообще четвёртый по счёту подобный в стране объект. При строительстве переправы применяют особенные методы бетонирования.
Автодорогу Дюртюли – Ачит должны сдать до конца 2024 года. Она станет продолжением магистрали М-12 до Екатеринбурга. Современная скоростная трасса позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до столицы Урала. Расчетное время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов. Такое масштабное развитие дорожной сети должно стать фундаментом для нового экономического роста. 80% грузов в стране перевозится на автомобилях. Для Башкортостана с его географическим положением между Европой и Азией ввод в эксплуатацию новой трассы и других объектов при поддержке федеральных властей даст дополнительный импульс развитию.