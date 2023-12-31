Инфраструктурные проекты и международные форумы: как Путин поддерживает Башкирию

Для поддержки действующего главы государства есть основания. В ноябре на Транспортной неделе в Москве было принято решение дофинансировать Восточный выезд, который сдадут в начале 2024 года. И, разумеется, нельзя не вспомнить о Зининской развязке. Напомним, открытие объекта откладывали несколько раз – при запуске движения обнаружились отклонения опорных конструкций, что спрогнозировать, по мнению специалистов, было нереально. Развязка над железнодорожными путями связала Уфу с пригородом, а это Зинино, Нагаево, Акбердино, Карамалы, Шипово, Блохино, Охлебинино.

В Башкортостане реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Аналогичные программы есть и в здравоохранении, и в образовании, и в спорте, и в экономике. Башкортостан показывает положительные результаты по всем ключевым направлениям. Об этом Президент сказал во время своего визита в Уфу еще в начале года. О чем говорили Владимир Путин и Радий Хабиров и почему наша республика оставалась в поле зрения первых лиц государства на протяжении всего 2023-го?

В январе 2023 года глава российского государства экстренно прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Дань уважения и личности, и республике – Владимир Путин поддержал Башкортостан и главу в трудную минуту.

Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана. Повторяю еще раз: многое было сделано под его руководством, и сейчас республика двигается хорошим темпом в своем развитии. У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям. Растёт внутренний региональный продукт, растёт промышленное производство, сельское хозяйство, один из самых низких показателей по безработице в России. Владимир Путин

Президент России обсудил с Главой Башкортостана перспективные инфраструктурные проекты. Радий Хабиров попросил поддержать создание портовой экономической зоны в городе Агидель, строительство моста через Белую, реконструкцию цирка и возведение нового корпуса госпиталя ветеранов войн.

Владимир Владимирович, конечно, главная задача сейчас – мы все это понимаем, и вся наша команда нацелена, и весь Башкортостан – это поддержка специальной военной операции, и мы её видим в следующих задачах. Это, безусловно, поддержка обороноспособности – у нас довольно большое количество предприятий оборонного комплекса, они очень эффективно работают, и здесь мы не видим проблем. Второе – это, конечно, поддержка наших военнослужащих. У нас довольно большое количество военнослужащих принимает участие в специальной военной операции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время встречи Владимира Путина с Радием Хабировым в начале года обсудили и предстоящий 10-й, юбилейный форум регионов России и Беларуси, который позже летом с успехом прошёл в Башкортостане. А уже осенью Уфа вновь доказала, что является одной из конгрессных столиц России. Сам Президент объявил, что в 2024 году пройдет масштабный форум уже с другим стратегическим партнером нашей страны.

В партнёрстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания, уважаемые коллеги. В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе, и мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие. Владимир Путин

Грядущие мероприятия будут способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Как заявляют эксперты, такое внимание Владимира Путина к республике говорит о высоком доверии к региону и его руководству.

Это прежде всего говорит о том, что регион опять начали рассматривать как один из лидеров в Российской Федерации. Регион, который может провести серьёзные мероприятия, регион, в котором есть что показать гостям, регион, в котором есть перспективы, и регион, в котором действительно сильный руководитель. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан

Это было второе менее чем за месяц приглашение в Уфу от Владимира Путина. Незадолго до этого в Перми глава государства объявил о проведении в столице Башкортостана в 2024 году форума «Россия – спортивная держава».

Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием еще одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России. Владимир Путин

Бураевский район. Именно отсюда проходит магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Владивосток. На следующий год скоростную трассу Москва – Казань – Екатеринбург должны полностью сдать в эксплуатацию. Инициатором масштабной стройки стал Владимир Путин.

Две развязки, 15 мостов, 32 путепровода планируется возвести в рамках строительства первого этапа дороги Дюртюли – Ачит. Это как раз тот отрезок новой скоростной магистрали, который проходит по территории Башкортостана. Общая его протяжённость – 140 километров.

Один из самых сложных проектов – мост через реку Белую. Уникальный для нашей республики и вообще четвёртый по счёту подобный в стране объект. При строительстве переправы применяют особенные методы бетонирования.

После заливки натягиваются внутри самого моста напряжённые канаты, они натягиваются и инициируются бетоном, то есть получается напряжённый железобетон. Ильдар Яруллин, заместитель генерального директора строительной компании