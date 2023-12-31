«Горжусь республикой»: итоги пятилетней работы Радия Хабирова на посту Главы Башкирии

От транспортной реформы до дворов и подъездов. Спектр решаемых вопросов лично главой тогда, в 2018 году, удивлял, а сейчас мы уже не представляем, как жили раньше без проектов «Башкирские дворики» или «Башкирское долголетие». Социальную сферу удается поднимать за счет устойчивости экономики и ее развития. Объемы производства выросли почти на 7%, что выше средних показателей по стране. И когда в других субъектах падают объемы ввода жилья, в республике, наоборот, пятипроцентный рост. 2023 год в некоторой степени юбилейный. Прошло ровно пять лет с того момента, когда республику возглавил Радий Хабиров. О жизни Башкортостана не только глазами экспертов, но и простых людей, которые на себе ощутили перемены, – в нашем сюжете.

Он никогда не отсиживается в стороне, всегда погружаясь в самую гущу событий, будь то солдатские окопы на линии соприкосновения либо «красная зона» ковидного госпиталя. Такой подход и позволяет Радию Хабирову решать вопросы на перспективу.

Нам всегда говорили: «Готовьтесь к сложным сценариям и готовьте систему здравоохранения». Именно поэтому мы приняли решение построить этот госпиталь. Благодаря этому мы спокойно приняли удар. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За строительством инфекционных центров в республике наблюдали практически в прямом эфире. Первый возвели в рекордные полтора месяца. В республике таких четыре. Итог – тысячи спасенных жизней. Один из них – Игорь Галактионов, в центре Зубово провел почти три месяца со 100-процентным поражением легких. Выжил благодаря продуманно организованной медицинской помощи.

Хронические проблемы, длившиеся десятилетиями, пришлось решать и в транспортной сфере. За пять лет в «Башавтотрансе» пополнили парк на 1130 новых автобусов, ну а частники полностью обновили маршрутки. В Уфе не осталось ни одного старого ПАЗика – перевозчикам пришлось решать вопросы.

Долгоиграющая история с обманутыми дольщиками начала решаться. За пять лет восстановили права почти 10 тысяч человек.

Когда получала акт приемки-передачи, честно, даже не поверила, слезы радости были, хотя супруга уже нет. Не верилось, все-таки семь лет лично моей борьбы. С главой республики все стало легко, уже успокоились, вздохнули. Галина Бухарова, обманутый дольщик

Главный девиз руководителя региона – счастье работать дома. А дом – это вся республика: от нового моста при въезде в Уфу до небольшого двора в маленьком селе. Одна из любимых программ и Радия Хабирова, и жителей – «Башкирские дворики». Привели в порядок свыше 1300 придомовых территорий.

Помните, как Президент сказал об одном из губернаторов: «Он работал на федеральном уровне, значит, со всем справится». Вот Хабиров как раз идеальный вариант такого федерального чиновника, перешедшего на региональный уровень и применившего свои федеральные возможности и опыт на региональный уровень с большим успехом. Без лично его возможностей многое получилось бы гораздо менее качественно и удачно, чем в действительности. Дмитрий Журавлёв, научный руководитель Института региональных проблем

Благодаря программе «Башкирское долголетие» у пенсионеров республики есть возможность путешествовать. 1,5 тыс. человек в следующем году поедут в Беларусь, столько же уже съездили. Разработаны туры в Абхазию, Казахстан, Санкт-Петербург, Москву. Практику признали одной из лучших в стране.

Широкие возможности и для молодежи. Объединение двух сильных вузов в Уфимский университет науки и технологий позволило укрепить материальную базу, создать условия для новых исследований и, соответственно, востребованные специальности. Ну а строящийся кампус станет еще одним трамплином для науки.

Дорогие друзья! Я не могу не поблагодарить Валерия Николаевича Фалькова и Министерство науки и высшего образования России за то, что приняли такое решение. Оно не было простым, но направлено исключительно на повышение научного и образовательного потенциала нашей республики. Объединение двух вузов приведет к тому, что у нас в республике и в России появится новое мощное, серьёзное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий. Спасибо за доверие! Благодарю коллективы вузов, ректоров, учёных, которые принимали это непростое решение, но поддержали нас. Результатом стали успешное участие вуза в программе «Приоритет 2030» и получение УГАТУ статуса передовой инженерной школы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике собрали рекордный пятимиллионный урожай зерна, последний раз такое было в Советском Союзе. В селах открыли более 400 новых ФАПов, практически завершив работы по обновлению аварийных учреждений. В муниципалитетах успешно реализуется проект по ремонту «фонящих дорог» – это те, на которые больше всего жалуются люди.

Залог успешной реализации различных программ – хорошее взаимодействие с Москвой. Ведь именно федеральный центр занимается распределением бюджетных средств по регионам. Ну а чтобы получить больше возможностей, нужно больше стараться. Для обозначения тех людей, которые привлекают финансы из Кремля, глава региона даже придумал весьма интересное обозначение – «башкиры с папочкой». И вот открывает дверь своего кабинета министр федеральный, а в коридоре этот самый башкир с папочкой, в которой уже готовые проекты и заявка на финансирование. Ну как тут откажешь?

Как профессиональный борец Радий Хабиров начал внедрять этот вид спорта в школах, а также инициировал масштабную стройку целого дворца для проведения состязаний. Появилась программа «Сельский тренер», участники которой получают миллион рублей и возможность воспитывать чемпионов. Опыт, кстати, намерены тиражировать по всей России. Мы одни из немногих в стране, кто учредил специальные стипендии для отличившихся спортсменов.

Вот уже четыре года как в Башкортостане работает особая экономическая зона «Алга» – территория с особым правовым статусом и льготными налогами для инвесторов. Среди всех в стране ее признали не только самой динамично развивающейся, но и лучшей по части импортозамещения.

Наши соседи и друзья очень правильно говорят: «Беҙ булдырабыҙ». А я хочу сказать собравшимся: «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ»! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан традиционно любят сравнивать с соседним Татарстаном – это такое соперничество. С 2000-х годов Татарстан, конечно, сильно оторвался от Башкортостана. Но в последние годы, с 20-го где-то, сокращается эта дистанция. По 2023 году Башкортостан растет быстрее, чем страна в целом. Степан Земцов, руководитель центра экономической географии и регионалистики РАНХИГС

Большая работа и в части сохранения исторической памяти. В Бурзянском районе построили музейный комплекс, по сути, научно-образовательный центр «Шульган-Таш», в Чишминском районе создают Евразийский музей кочевых цивилизаций. А вот признание генерала Шаймуратова Героем России – торжество исторической справедливости. Значимость командира Башкавдивизии сложно переоценить, его пример и сейчас вдохновляет наших бойцов.

Он ко всему относится по-отечески – и к проблемам, и в первую очередь к людям. В ходе поездок часто делает незапланированные остановки, чтобы лучше узнать, чем живет республика. Вот, например, одна из первых фотографий визита в Зауралье. Снимок в числе самых известных в фотоархиве главы. Десятилетний Рамазан до сих пор помнит ту встречу, которая тоже оставила своеобразный отпечаток в его жизни.

Мне он показался очень добрым, я попросил у него «Киндер сюрприз», потом он сам приехал ко мне в гости и подарил конструктор, а моей сестренке – куклу. Я пообещал Радию Фаритовичу, что буду хорошо учиться и заниматься спортом. Рамазан

Глядя на эту фотографию, он говорит, что тоже станет человеком с большой буквы и будет радовать маленьких детей. Алия