«Горжусь республикой»: итоги пятилетней работы Радия Хабирова на посту Главы Башкирии

От транспортной реформы до дворов и подъездов. Спектр решаемых вопросов лично главой тогда, в 2018 году, удивлял, а сейчас мы уже не представляем, как жили раньше без проектов «Башкирские дворики» или «Башкирское долголетие». Социальную сферу удается поднимать за счет устойчивости экономики и ее развития. Объемы производства выросли почти на 7%, что выше средних показателей по стране. И когда в других субъектах падают объемы ввода жилья, в республике, наоборот, пятипроцентный рост. 2023 год в некоторой степени юбилейный. Прошло ровно пять лет с того момента, когда республику возглавил Радий Хабиров. О жизни Башкортостана не только глазами экспертов, но и простых людей, которые на себе ощутили перемены, – в нашем сюжете.
Он никогда не отсиживается в стороне, всегда погружаясь в самую гущу событий, будь то солдатские окопы на линии соприкосновения либо «красная зона» ковидного госпиталя. Такой подход и позволяет Радию Хабирову решать вопросы на перспективу.
За строительством инфекционных центров в республике наблюдали практически в прямом эфире. Первый возвели в рекордные полтора месяца. В республике таких четыре. Итог – тысячи спасенных жизней. Один из них – Игорь Галактионов, в центре Зубово провел почти три месяца со 100-процентным поражением легких. Выжил благодаря продуманно организованной медицинской помощи.
Хронические проблемы, длившиеся десятилетиями, пришлось решать и в транспортной сфере. За пять лет в «Башавтотрансе» пополнили парк на 1130 новых автобусов, ну а частники полностью обновили маршрутки. В Уфе не осталось ни одного старого ПАЗика – перевозчикам пришлось решать вопросы.
Долгоиграющая история с обманутыми дольщиками начала решаться. За пять лет восстановили права почти 10 тысяч человек.
Главный девиз руководителя региона – счастье работать дома. А дом – это вся республика: от нового моста при въезде в Уфу до небольшого двора в маленьком селе. Одна из любимых программ и Радия Хабирова, и жителей – «Башкирские дворики». Привели в порядок свыше 1300 придомовых территорий.
Благодаря программе «Башкирское долголетие» у пенсионеров республики есть возможность путешествовать. 1,5 тыс. человек в следующем году поедут в Беларусь, столько же уже съездили. Разработаны туры в Абхазию, Казахстан, Санкт-Петербург, Москву. Практику признали одной из лучших в стране.
Широкие возможности и для молодежи. Объединение двух сильных вузов в Уфимский университет науки и технологий позволило укрепить материальную базу, создать условия для новых исследований и, соответственно, востребованные специальности. Ну а строящийся кампус станет еще одним трамплином для науки.
В республике собрали рекордный пятимиллионный урожай зерна, последний раз такое было в Советском Союзе. В селах открыли более 400 новых ФАПов, практически завершив работы по обновлению аварийных учреждений. В муниципалитетах успешно реализуется проект по ремонту «фонящих дорог» – это те, на которые больше всего жалуются люди.
Залог успешной реализации различных программ – хорошее взаимодействие с Москвой. Ведь именно федеральный центр занимается распределением бюджетных средств по регионам. Ну а чтобы получить больше возможностей, нужно больше стараться. Для обозначения тех людей, которые привлекают финансы из Кремля, глава региона даже придумал весьма интересное обозначение – «башкиры с папочкой». И вот открывает дверь своего кабинета министр федеральный, а в коридоре этот самый башкир с папочкой, в которой уже готовые проекты и заявка на финансирование. Ну как тут откажешь?
Как профессиональный борец Радий Хабиров начал внедрять этот вид спорта в школах, а также инициировал масштабную стройку целого дворца для проведения состязаний. Появилась программа «Сельский тренер», участники которой получают миллион рублей и возможность воспитывать чемпионов. Опыт, кстати, намерены тиражировать по всей России. Мы одни из немногих в стране, кто учредил специальные стипендии для отличившихся спортсменов.
Вот уже четыре года как в Башкортостане работает особая экономическая зона «Алга» – территория с особым правовым статусом и льготными налогами для инвесторов. Среди всех в стране ее признали не только самой динамично развивающейся, но и лучшей по части импортозамещения.
Большая работа и в части сохранения исторической памяти. В Бурзянском районе построили музейный комплекс, по сути, научно-образовательный центр «Шульган-Таш», в Чишминском районе создают Евразийский музей кочевых цивилизаций. А вот признание генерала Шаймуратова Героем России – торжество исторической справедливости. Значимость командира Башкавдивизии сложно переоценить, его пример и сейчас вдохновляет наших бойцов.
Он ко всему относится по-отечески – и к проблемам, и в первую очередь к людям. В ходе поездок часто делает незапланированные остановки, чтобы лучше узнать, чем живет республика. Вот, например, одна из первых фотографий визита в Зауралье. Снимок в числе самых известных в фотоархиве главы. Десятилетний Рамазан до сих пор помнит ту встречу, которая тоже оставила своеобразный отпечаток в его жизни.