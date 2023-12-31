Рекорды вопреки санкциям: итоги международного сотрудничества Башкирии в 2023 году

В 2023 году впервые в истории объем инвестиций в экономику региона превысил 500 млрд рублей. И это в современных реалиях санкционных ограничений. Башкортостан не затерялся на бизнес-карте мира. В подтверждение тому цифры: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика поднялась вверх на четвертую строчку, ну а по числу промышленных кластеров мы и вовсе лучшие в стране.

Можно обозначить несколько ключевых направлений международного сотрудничества: это Дальний Восток – в основном Китай, Центральная Азия, Ближний Восток, Турция, Азербайджан и Беларусь. Башкортостан активно работает со всеми партнерами без исключения. Особенно примечательно башкирско-белорусское взаимодействие, которое укрепилось после проведения летом в Уфе X Форума регионов России и Беларуси. Сотрудничество развивается в сфере машиностроения, в сельском хозяйстве, культуре, туризме. У аграриев решается вопрос с зернохранилищами благодаря строительству предприятия холдинга «Амкодор», а по улицам города начали курсировать современные троллейбусы. О международном прорыве Башкортостана – в нашем сюжете.

С Минского завода в Уфу транспорт поступает в виде автобуса. Уже местные механики ставят машину на рога. Улучшенной комфортабельности транспорт, вопреки санкционным вызовам, собран без использования импортных деталей. Троллейбус является результатом дружбы двух РБ – Республики Башкортостан и Республики Беларусь. Впервые на широкую публику его представили на юбилейном, десятом форуме регионов России и Беларуси, на полях которого подписали рекордное количество договоров и соглашений, а главное – определили планы по дальнейшему сотрудничеству.

Вот даже если есть такие вредные люди, которые хотят к чему-то придраться, ну вот не к чему, спасибо вам, Радий Фаритович. Теперь вы прошли тренировку и готовы принять международное мероприятие любого уровня. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России

Из Белоруссии поступает и коммунальная техника. Чуть более 200 спецмашин – самосвалы, погрузчики, трактора – пополнили автопарк ЖКХ в этом году.

А это предприятие белорусского холдинга «Амкодор» выросло в рекордно короткие сроки. Всего девять месяцев от начала строительства до запуска производства. Завод выпускает оборудование для обработки зерна, по качеству не уступающее заграничному. Это уникальное оборудование, которое есть только у нас. Производство крышевых элементов. Здесь из стального листа делают готовое изделие.

В ежегодном послании к Госсобранию Радий Хабиров отметил, что республика, как и страна в целом, не только достойно держит удар, но и крепнет, двигаясь вперед. На подъем экономики работают все отрасли. Рост производства в этом году составил почти 7%. И такая же прибавка по инвестициям.

Третий год подряд республику признают одним из лучших регионов по эффективности промышленной политики. Инвестиции за девять месяцев выросли на 6,4 процента. По итогам года планируем рост в семь процентов и приближаемся к 600 млрд рублей. Когда мы начинали эту работу, даже не мечтали, что такие цифры будем давать. Мы – четвёртые в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, первые – по числу промышленных кластеров, вторые – по объёму промышленной ипотеки и числу объектов газозаправочной инфраструктуры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Если пять лет назад в республике было 800 предприятий-экспортеров, то сейчас – в два раза больше. Сотрудничество с зарубежными странами позволило уфимской компании на четверть увеличить товарооборот.

Торговые взаимоотношения у Башкортостана на сегодняшний день выстроены более чем со 110 государствами. В сложное время руководство республики сменило вектор, сохранив дружбу с проверенными партнерами.

Это Беларусь, Казахстан и те страны, которые показывают вовлеченность. Рост товарооборота есть с ОАЭ, Киргизией, Ираном и Турцией. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Инвесторы из Узбекистана построят в регионе завод газобаллонного оборудования. С иранцами будут сотрудничать предприниматели из города Кумертау. Ежегодный товарооборот исламской республики и Башкортостана в 100 млн долларов – еще не предел, заявляют стороны. Еще одна площадка для реализации крупных промышленных инвестпроектов – Казахстан. Взаимодействие настроено по линии БСК, Уральского пружинного завода, Медстальконструкции, охвачено несколько отраслей промышленности.