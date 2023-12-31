Рекорды вопреки санкциям: итоги международного сотрудничества Башкирии в 2023 году

В 2023 году впервые в истории объем инвестиций в экономику региона превысил 500 млрд рублей. И это в современных реалиях санкционных ограничений. Башкортостан не затерялся на бизнес-карте мира. В подтверждение тому цифры: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика поднялась вверх на четвертую строчку, ну а по числу промышленных кластеров мы и вовсе лучшие в стране.
Можно обозначить несколько ключевых направлений международного сотрудничества: это Дальний Восток – в основном Китай, Центральная Азия, Ближний Восток, Турция, Азербайджан и Беларусь. Башкортостан активно работает со всеми партнерами без исключения. Особенно примечательно башкирско-белорусское взаимодействие, которое укрепилось после проведения летом в Уфе X Форума регионов России и Беларуси. Сотрудничество развивается в сфере машиностроения, в сельском хозяйстве, культуре, туризме. У аграриев решается вопрос с зернохранилищами благодаря строительству предприятия холдинга «Амкодор», а по улицам города начали курсировать современные троллейбусы. О международном прорыве Башкортостана – в нашем сюжете.
С Минского завода в Уфу транспорт поступает в виде автобуса. Уже местные механики ставят машину на рога. Улучшенной комфортабельности транспорт, вопреки санкционным вызовам, собран без использования импортных деталей. Троллейбус является результатом дружбы двух РБ – Республики Башкортостан и Республики Беларусь. Впервые на широкую публику его представили на юбилейном, десятом форуме регионов России и Беларуси, на полях которого подписали рекордное количество договоров и соглашений, а главное – определили планы по дальнейшему сотрудничеству.
Из Белоруссии поступает и коммунальная техника. Чуть более 200 спецмашин – самосвалы, погрузчики, трактора – пополнили автопарк ЖКХ в этом году.
А это предприятие белорусского холдинга «Амкодор» выросло в рекордно короткие сроки. Всего девять месяцев от начала строительства до запуска производства. Завод выпускает оборудование для обработки зерна, по качеству не уступающее заграничному. Это уникальное оборудование, которое есть только у нас. Производство крышевых элементов. Здесь из стального листа делают готовое изделие.
В ежегодном послании к Госсобранию Радий Хабиров отметил, что республика, как и страна в целом, не только достойно держит удар, но и крепнет, двигаясь вперед. На подъем экономики работают все отрасли. Рост производства в этом году составил почти 7%. И такая же прибавка по инвестициям.
Если пять лет назад в республике было 800 предприятий-экспортеров, то сейчас – в два раза больше. Сотрудничество с зарубежными странами позволило уфимской компании на четверть увеличить товарооборот.
Торговые взаимоотношения у Башкортостана на сегодняшний день выстроены более чем со 110 государствами. В сложное время руководство республики сменило вектор, сохранив дружбу с проверенными партнерами.
Инвесторы из Узбекистана построят в регионе завод газобаллонного оборудования. С иранцами будут сотрудничать предприниматели из города Кумертау. Ежегодный товарооборот исламской республики и Башкортостана в 100 млн долларов – еще не предел, заявляют стороны. Еще одна площадка для реализации крупных промышленных инвестпроектов – Казахстан. Взаимодействие настроено по линии БСК, Уральского пружинного завода, Медстальконструкции, охвачено несколько отраслей промышленности.
В конце декабря Евросоюз включил Радия Хабирова в обновленный санкционный список. Туда же попали несколько предприятий Башкортостана. Такое поведение на международной арене руководитель региона назвал несправедливым. Однако Радий Хабиров отметил и другую сторону санкционной медали: Евросоюз объединяет только 26 стран, а государств в мире, с которыми можно работать, в десятки раз больше.