Как развивались наука и образование Башкирии в 2023 году

В Башкортостане создается сеть полилингвальных школ. Во время учебного процесса дети полностью погружены в языковую среду. Помимо башкирского и английского, осваивают второй иностранный по выбору. Школьникам преподают разные предметы на двух языках. В этом году в Башкортостане появились еще четыре полилингвальные школы – в Мишкинском, Учалинском и Хайбуллинском районах и городе Сибае. Большие перспективы открываются у наших детей и с появлением межвузовского кампуса. Быстро вошел в нашу жизнь и искусственный интеллект: то, что вчера казалось фантастикой, сегодня – реальность.

Чтобы перенести корреспондента в киновселенную, студентам УУНиТа нужно всего лишь записать видео и загрузить его на компьютер. Дальше за дело берется нейросеть. Сейчас искусственному интеллекту находят применение практически во всем. Так, уфимская команда айтишников под названием «Курай» разработала программу для поиска людей, которая встроена в коптер. Разыскали 16 из 18 спрятавшихся человек. Идею оценили на национальном конкурсе в 100 миллионов рублей, но пользу от программы не измерить деньгами.

В этой лаборатории работают не с искусственным, а с вполне реальным крысиным интеллектом. Здесь наблюдают за грызунами с генной мутацией. Анализ поведения и ДНК животных может приблизить прорыв в лечении шизофрении, биполярного расстройства и других тяжелых заболеваний.

А это ФАП будущего. Команда учёных Нефтяного университета в рамках программы развития «Приоритет 2030» разрабатывает технологию возведения зданий с помощью 3D-печати. Применяются специальные смеси. Такие есть только в Москве и у нас в Башкортостане. Технология позволяет возводить здания с необычной конструкцией за считанные дни.

Есть и научный центр, и молодые умы, которые готовы работать и творить. И главное – есть поддержка для фундаментальных исследований. Благодаря республиканским грантам в Башгосмедуниверситете создают уникальные биоразлагаемые протезы. В нефтяном – занимаются углеродными технологиями. А в Уфимском университете разработали двигатели нового поколения для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Моторов с таким экономичным расходом топлива нет нигде в мире.