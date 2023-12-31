Радий Хабиров поздравил жителей Республики Башкортостан с Новым годом

Совсем немного остаётся до боя курантов. В последние минуты уходящего года мы загадываем сокровенные желания. Ведь они у нас на самом деле у всех очень простые и понятные. Нам нужно, чтобы родные и близкие были живы и здоровы. Чтобы наши семьи жили в достатке. Чтобы утром мы ходили на работу с улыбкой и получали достойную зарплату. Чтобы наши города и сёла были чистыми и красивыми. И чтобы мы любили и были любимы.