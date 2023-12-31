Радий Хабиров поздравил жителей Республики Башкортостан с Новым годом

Глава Башкортостана Радий Хабиров обратился с традиционным новогодним обращением к жителям республики.
Ҡәҙерле дуҫтар! Дорогие друзья!
Наступили волнительные минуты, когда новый, 2024 год уже стоит у порога. И мы вспоминаем самое главное из того, чем был отмечен в нашей жизни год уходящий.
Он был по-прежнему непростым.
Весь этот год, конечно, все наши мысли были связаны с воинами, которые сейчас на передовой решают задачи специальной военной операции. Тысячи наших земляков – мобилизованных, контрактников, бойцов полка «Башкортостан», именных батальонов – проявляют настоящее мужество и героизм. Мы гордимся ими и понимаем, что именно они – герои нашего времени. К сожалению, есть раненые, есть и потери. И мы всегда будем помнить тех, кто ценой жизни отстаивает нашу свободу, защищает Россию. Вечная память и вечная слава павшим героям!
Мы многому научились за время испытаний. Становимся сильнее и мудрее. Трудимся, крепим наше единство. И мы действительно развиваем республику, несмотря на мрачные прогнозы, сложные вызовы и санкции. Сегодня инвесторы всё больше и больше вкладывают именно в Башкортостан. Появляются новые предприятия, современные рабочие места, растёт зарплата. Это также позволяет нам выполнять важные социальные обязательства.
Весь этот год мы строили, строили и строили – жильё, дороги, мосты, школы, детские садики, больницы, спортивные центры. Всё это, безусловно, нужно нашим людям и нашим детям.
Уважаемые земляки! Мы заботимся о молодёжи, старшем поколении. Надеюсь, что в Год семьи у нас появится ещё больше новых семей, родится больше детишек. В наступающем году усилим поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе мы готовимся к 450-летию любимой Уфы. Поддерживаем Президента России в его судьбоносных для Отечества решениях. Мы гордимся нашим национальным лидером, который в очень сложной ситуации проявляет настоящие лидерские, мужские качества.
Дорогие друзья!
Совсем немного остаётся до боя курантов. В последние минуты уходящего года мы загадываем сокровенные желания. Ведь они у нас на самом деле у всех очень простые и понятные. Нам нужно, чтобы родные и близкие были живы и здоровы. Чтобы наши семьи жили в достатке. Чтобы утром мы ходили на работу с улыбкой и получали достойную зарплату. Чтобы наши города и сёла были чистыми и красивыми. И чтобы мы любили и были любимы.
Пусть 2024 год принесёт в каждый дом, каждую семью счастье, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Любви вам, здоровья, мира и добра, дорогие земляки!
Яңы йыл менән, ҡәҙерле дуҫтар! Бәхет, именлек, һаулыҡ теләйем!
Счастливого Нового года!