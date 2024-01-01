В Минсельхозе Башкирии рассказали о мерах по снижению цен на яйца

В 2023 стоимость яиц заметно выросла. Специалисты называют разные причины. Одна из них – десятки возникших в России очагов птичьего гриппа, которые привели к миллиардным затратам. Пострадала и птицефабрика «Башкирская», что в Уфимском районе. Скачки на стоимость ГСМ, нехватка кадров, погода – в некоторых районах летом пришлось вводить режим ЧС, но несмотря на все эти трудности, башкирское аграрии собрали 3,2 млн тонн зерна. Это больше внутренних потребностей республики. Экспорт увеличился, причем близки к реализации башкирской продукции марки «халяль» в Арабские эмираты. Главный барьер по соответствию качеству пройден. Какие еще препятствия преодолели в сельском хозяйстве?

В нынешнем декабре уфимка Аниса Хабибуллина обнаружила на своем подворье практически золотую жилу. Пара десятков несушек не только сохраняют семейный бюджет, но еще и приносит доход.

У нас в округе все покупают яйца. Я, конечно, тоже немножко цены подняла, всё везде поднимается. Что же поделать, рыночная экономика. Аниса Хабибуллина

Резкий рост цен на яйца в разы превысил уровень инфляции. В среднем стоимость выросла на 40%, достигнув 160 рублей. А в некоторых регионах, например, в Дагестане, – 500. Одна из причин – увеличение спроса на фоне общей паники. Отчасти подорвал производство и птичий грипп, который накрыл сразу несколько крупных птицефабрик страны. В том числе и фабрику «Башкирская». Вспышку обнаружили в августе. Поголовье птицы – это более 3 млн – полностью ликвидировали. На сегодня все мероприятия по уборке и дезинфекции помещений завершены. Карантин снят. Производство запустят в следующем году.

Общий ущерб по птичьему гриппу составил порядка 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день идут работы по восстановлению птицефабрики. Там выставлены соответствующие требования по приведению в порядок, по безопасности, в связи с этим идут ремонтно-восстановительные работы. Первая птица придёт в феврале месяца. Но в феврале произойдёт заселение всех площадок, и в июле мы ожидаем начинать получать первое яйцо. Ринат Зайнуллин, генеральный директор «Башкирской мясной компании»

Чтобы исключить эти проблемы в будущем, в Башкортостане будет реализована республиканская программа по развитию птицеводства.

Мы уже в первом квартале наращиваем производство столового яйца и мяса бройлера. Подключилось уже среднее хозяйство и подключаются наши мелкие хозяйства. Поэтому мы уже в 2024 году произведем и яйца, и мяса, наверное, на несколько десятков процентов выше, чем это было, например, в 2022 году. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства

Из-за вспышки птичьего гриппа шесть лет назад приостановила свою деятельность и птицефабрика «Чермасан», что в Чекмагушевском районе. В 2023-м предприятие реанимировали. Теперь это филиал Стерлибашевской птицефермы по производству бройлерного мяса. Пока ввели один корпус из пяти. Открытие производства мощностью до 780 тонн в год мяса птицы (халяль) позволит не только усилить конкуренцию и обеспечить десятки рабочих мест, но и увеличить объем экспорта.

2023 год оказался не самым удачным для башкирских аграриев из-за погоды. Убытки составили более одного миллиарда рублей. Тем не менее сельчане смогли обеспечить республику хлебом, причем хватает и на экспорт. Налажены поставки в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Бельгию, Турцию.

Сейчас сезонный всплеск интереса, в частности, к продукции птицеводства – яйца и мясо птицы. Тот резкий всплеск обязательно будет корректироваться, тем более что у нас есть все возможности для производства этой продукции – белковой, животного происхождения. И наши потребители в Башкортостане будут полностью обеспечены продуктами питания. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ