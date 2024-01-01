Обновленный Театр кукол и громкие премьеры: культурные итоги 2023 года для Башкирии

В последние дни перед Новым годом республика получила сказочный подарок – открытие Театра кукол после реконструкции. Зданию почти полвека, но масштабный ремонт провели только сейчас. Теперь в холле – Зазеркалье, в кафе – ученый кот под дубом, повсюду – сказочные герои. Новый поворот в истории развития и у Башкирского театра оперы и балета. «Садко» был представлен на главной сцене страны – в Большом театре. Поставить оперу, где полтысячи костюмов и двести артистов в классическом варианте, – серьезный вызов. И таких вызовов в культурной сфере Башкортостана в минувшем году случилось немало.

Впервые прошел фестиваль «Китап-байрам» – второе по значимости мероприятие после Московской книжной ярмарки. Затем Советская площадь превратилась в одну большую детскую площадку как с современными игрушками, так и с привычными матрешками и куклами. Эти мероприятия привлекли внимание к республике. Многие впервые побывали в Башкортостане. Тем самым регион стал третьим в ПФО по туристическому потоку. О том, чем так привлекательна республика для путешественников, – в нашем сюжете.

Музыка не под запретом, а под завесой тайны... на момент съёмок. Репетиции. Тех, кого зрители видят исключительно в классической одежде, здесь в повседневной. Может, поэтому столько смущённых улыбок перед камерой. Симфонический оркестр готовится к праздничным выступлениям. Уже в новом статусе. Теперь государственный академический. Сокращённо – ГАСО. На пюпитрах пока ещё прежние подписи – НСО. Прославился он именно под этим названием. Поклонники симфонической музыки приезжали из других регионов, а трансляции концертов собирали зрителей из разных стран.

В 2023-м Башкортостан звучал так, что слышно было до Москвы. На сцене Большого почти весь состав Башкирского театра оперы и балета. Из Уфы везли около 400 костюмов, декорации. Всё это пришлось адаптировать под новые масштабы. Нюансы также в акустике. Размер имеет значение и для звучания.

А учат артистов, можно сказать, всю жизнь. Предстоит постановка новой оперы. Через год в Уфе зрители увидят «Бориса Годунова». Работать вместе с труппой Башкирского театра будет российский и голливудский режиссёр Андрей Кончаловский. Он уже ставил оперу в 2010 году в театре «Реджио» в Турине. Уже сейчас будущей опере пророчат популярность и за пределами Башкортостана. В республике ожидают новое прочтение трагедии пера Пушкина.

Новое прочтение и в «Радости нашего дома». Российский актёр театра и кино Даниил Спиваковский приезжал в Уфу, чтобы выступить с повестью Мустая Карима на форуме «Китап-байрам». Меропритие собрало в Уфе известных людей и просто читателей не только из республики, но и из других регионов и стран. Насчитали 160 тысяч посетителей. На форуме заключали и официальные соглашения. Так, например в Беларуси будут изданы книги башкирских авторов.

О достоянии республики всё больше рассказывают и на родине. На события выделяются средства из казны. К своим корням на фестиваль «Башкорт аты» этим летом мчались на башкирских лошадях. А в Чишминском районе начаты работы по строительству Евразийского музея кочевых цивилизаций. История о том, как Башкортостан находился на перепутье. И находится сейчас. Только точка сбора концентрирована на форумах.

Задача по отрыву от гаджетов уже осенью стала головоломкой. Буквально. В Уфе прошёл первый всероссийский форум «Айда играть!». Масштабное мероприятие продлилось четыре дня. Инициатором проведения фестиваля на Советской площади стал глава республики. Площадка объединила педагогов, родителей и, конечно, самих виновников проведения форума. Заявили о себе более 140 местных производителей детских товаров. Для многих из них это не просто бизнес, а личная история.

Так проверяет качество деревянных детских сортеров, кубиков и волчков главный тестировщик и по совместительству сын владельцев бизнеса. Игрушечного, но настоящего. Признание в родном Башкортостане Гибадуллины, как и многие другие производители, получили после фестиваля «Айда играть!».

Всё лучшее дети получили и в последние дни декабря. В Уфе показали первый спектакль в обновлённом Театре кукол. Глава региона ставил задачу – успеть запустить объект до Нового года, чтобы подарить детям сказку. Ключ с ёлки – как подарок. Куклы снова обрели дом. Первое представление – с использованием современного оборудования. Теперь сказки будут показывать, задействуя видеомэппинг.