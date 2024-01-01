Новые объекты и крупные соревнования: как развивался спорт в Башкирии в 2023 году

Спортивная общественность Башкортостана научилась жить без Олимпийских и Паралимпийских игр. Соревновательный календарь насыщеннее, объекты строятся больше. Один из главных готовится к открытию. И мы готовы в прямом эфире пообщаться с двукратным олимпийским чемпионом, большим другом республики. Михаил Мамиашвили на прямой связи со студией. Ну а о спортивных итогах 2023 года – в нашем репортаже.

В год столетия Министерства спорта мы научились общаться на языке жестов благодаря впервые проведенным в Уфе Сурдлимпийским играм. «Мы вместе. Спорт» – это уже не просто игры, а целое движение. Тысячи спортсменов, 30 стран мира, 10 дней борьбы на разных площадках Уфы. Игры завершились триумфом россиян – 348 медалей. Из них 25 – на счету башкирских ребят. Цифры говорят сами за себя.

Город Октябрьский выделился на карте республики, выдав российскому и мировому спорту лидеров самых популярных видов. Азалия Аминева принесла первую медаль чемпионата страны по боксу для Башкортостана. А Илья Кандалин впервые завоевал золотые награды на первенствах мира и Европы по греко-римской борьбе. Теперь в продолжение победных традиций ждем из Октябрьского хоккеистов – в 2023 году в городе открылся ледовый дворец.

До Октябрьского теперь, вполне возможно, доберутся и российские фигуристы, ведь долетели наконец-то и до столицы республики. На уфимском льду выступили Алина Загитова, Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицына и Марк Кондратюк.

Сборная России по шорт-треку вообще обосновалась в Уфе, что вполне логично: условия достойны уровня олимпийских чемпионов как для тренировок, так и для соревнований. Семен Елистратов как бессменный рулевой в составе национальной команды.

Представители борьбы на поясах вписали свои имена в спортивную историю 2023 года. Старожил команды Дмитрий Балянов продолжает блистать, победив на чемпионате и кубке мира. Еще один лидер сборной – Артур Зулькарнаев. Прошедшее первенство мира в Уфе позволит с надеждой смотреть на спортивное будущее республики. Кстати, в большинстве своем ребята в борьбе – из районов. Есть наставники благодаря республиканской программе «Сельский тренер», по которой выплата увеличилась с 600 тысяч рублей до миллиона.

Возводятся спортивные центры, кстати, по темпам строительства в этой области республика в числе лидеров. Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой стабильно принимает международные состязания, в том числе среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Открыты физкультурно-оздоровительные комплексы в Шаране, Бураево, Бурибае, бассейн в Акъяре. В 2024-м к 450-летию Уфы заработают центры борьбы, фехтования и гребного слалома.