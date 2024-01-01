В Башкирии новогодняя ночь для многодетной семьи закончилась пожаром

В ночь с 31 декабря на 1 января в Дюртюлинском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в селе Ангасяк.

На улице Колхозной огнём охватило жилой дом. Во время пожара в помещении находилась семья из восьми человек, среди которых шестеро – дети. Благодаря пожарному извещателю возгорание быстро заметили.

Локализовать пожар удалось через 24 минуты после сообщения о возгорании. Уже через 40 минут огонь полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет. По предварительной информации, причина возгорания – неисправный удлинитель, в который подключили уличную гирлянду. Пока семья погорельцев поживёт у родственников.