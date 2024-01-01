В Башкирии зафиксировали первый смертельный пожар 2024 года

1 января в Чишминском районе произошёл первый в 2024 году смертельный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

В деревне Кузьминка огнём охватило жилой одноэтажный дом. Пожар произошёл на улице Речная. Хозяева дома – 54-летний мужчина и 63-летняя женщина – попытались самостоятельно потушить возгорание, но потерпели неудачу.

Они покинули горящее помещение, но вскоре мужчина вернулся в дом. Обратно сельчанин уже не вышел. Женщина была госпитализирована с ожогами лица и рук.

Горение ликвидировали прибывшие спасатели. Мужчину спасти не удалось.