Волонтёры Башкирии поделились историей поисков со счастливым концом

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали счастливую историю поисков пропавшего человека.
В канун Нового года, 31 декабря, к волонтёрам обратились родственники 73-летней женщины. Они рассказали, что 30 декабря сельчанка вышла из дома и пропала. Случай оказался серьёзным, так как женщина страдает деменцией.
Во время поисков с волонтёрами связались представители одной из больниц. Они сообщили, что к ним поступила неизвестная женщина. Она не смогла себя назвать. Параллельно один из экипажей направили к дому пропавшей. Когда волонтеры приехали, то столкнулись лицом к лицу с потерявшейся. Благодаря новогоднему чуду и отзывчивости волонтёров женщина встретила праздник в кругу семьи.