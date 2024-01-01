Волонтёры Башкирии поделились историей поисков со счастливым концом

Во время поисков с волонтёрами связались представители одной из больниц. Они сообщили, что к ним поступила неизвестная женщина. Она не смогла себя назвать. Параллельно один из экипажей направили к дому пропавшей. Когда волонтеры приехали, то столкнулись лицом к лицу с потерявшейся. Благодаря новогоднему чуду и отзывчивости волонтёров женщина встретила праздник в кругу семьи.