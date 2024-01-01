В Башкирии вновь ограничили движение транспорта из-за непогоды

В Башкирии ограничили движение транспорта. Такая мера введена из-за неблагоприятных погодных условий.
Движение грузового транспорта ограничили в Мишкинском, Караидельском, Дуванском, Кигинском, Бирском районах. В частности, движение ограничат на участке дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Решение о снятии ограничения будет объявлено дополнительно.
Водителей попросили не выезжать на дальние расстояния. Также быть на дороге предельно внимательными и осторожными. В случае ЧП можно обратиться по телефонам: 112, 8 927 955 11 00, 8 347 262 52 00 или 8 927 950 59 59.