В Башкирии состоялась акция «Забег обещаний»

В первый день 2024 года жители Башкирии приняли участие в «Забеге обещаний». Традиционно спортивное мероприятие проходит 1 января.
В этот раз бегуны Уфы и других городов республики преодолевают дистанцию в 2024 метра. В столице Башкирии акция стартовала на пяти площадках: Гостином дворе, площади Ленина, парках «Кашкадан» и Лесоводов, а также перед ТЦ «Мега».
Участники соревнуются не на время или скорость, а ради исполнения своих желаний, ставя цель перед пересечением беговой черты.
Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, акция проходит уже 9 раз. В этом году на забег зарегистрировались 1770 человек. Самым юным бегуном оказался двухмесячный малыш, а самым возрастным – 83-летняя культуристка.
Фото: ИА «Башинформ».