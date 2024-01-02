В Башкирии состоялась акция «Забег обещаний»

В этот раз бегуны Уфы и других городов республики преодолевают дистанцию в 2024 метра. В столице Башкирии акция стартовала на пяти площадках: Гостином дворе, площади Ленина, парках «Кашкадан» и Лесоводов, а также перед ТЦ «Мега».