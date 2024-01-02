В городе Агидель открыли новый сквер

В 2023 году в Агидели появился новый сквер. Он расположился на территории от Цветочного бульвара до Мемориала Победы. Как сообщили в администрации города, сквер обновили благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».
На территории обновили тротуары и клумбы, установили современные скамейки, урны и декоративные элементы. В сквере появились зоны отдыха с навесом и фонарями. Специалисты заменили наружное освещение на современное диодное, смонтировали систему видеонаблюдения. Летом в ходе акции «Зеленая Башкирия» на территории провели озеленение — высадили деревья и кустарники.
Уютный сквер стал еще одним местом притяжения агидельцев. В городе также обновляется побережье реки Апаиш и продолжается строительство городского Дома культуры «Идель».
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.