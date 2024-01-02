В селе Емаши появился новый медицинский пункт

Учреждение находится в 45 км от районного центра и обслуживает 789 человек, из которых 214 — дети. Первичную медико-санитарную помощь пациентам оказывает фельдшер с 29-летним опытом работы. В ФАПе можно пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и получить льготные рецепты на лекарственные препараты.