В селе Емаши появился новый медицинский пункт

В Белокатайском районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское учреждение появилось в селе Емаши в 2023 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Учреждение находится в 45 км от районного центра и обслуживает 789 человек, из которых 214 — дети. Первичную медико-санитарную помощь пациентам оказывает фельдшер с 29-летним опытом работы. В ФАПе можно пройти диспансеризацию, профилактический осмотр и получить льготные рецепты на лекарственные препараты.
Здание оснащено современным оборудованием, позволяющим своевременно выявлять различные заболевания и патологии. ФАП отвечает всем современным требованиям. Учреждение обеспечено системой водоснабжения, канализации и отопления.